Минтранс предлагает дополнительно выделить 5,2 миллиарда рублей на субсидирование льготных полетов с Дальнего Востока и в обратном направлении. Об этом "РГ" сообщили в ведомстве.

В этом году продажа льготных билетов началась уже в январе, хотя в прошлые годы стартовала только весной, так же как и сама программа субсидируемых полетов на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. С 2019-го она стала круглогодичной (с 1 января по 31 декабря 2019 года) и распространена на многодетных семей.

Минтранс руководствуется как раз расширением списка льготников, а также поручением президента о дополнительном финансировании программы. Если средства в казне будут найдены, то это позволит перевезти с Дальнего Востока и обратно в 2019 году на льготных условиях дополнительно не менее 785 тысяч пассажиров по спецтарифам. Если нет, то по программе субсидирования полетов будет перевезено 447 тысяч человек. Сейчас на нее заложены 2,8 млрд рублей, а всего на субсидируемые полеты в 2019 году - 3,8 млрд. Дальневосточники за первые рабочие дни уже выкупили основную часть билетов по спецтарифам.

Ажиотаж - это мягко сказано. Например, в Петропавловске-Камчатском люди занимали очередь в кассы "Аэрофлота" с ночи. Электронные талоны в очередь доставались далеко не всем желающим. Похожая ситуация наблюдалась в Магадане и Хабаровске. В авиакассе в Хабаровске "РГ" сказали, что примерно каждый третий брал билеты на многодетную семью. Один человек покупал по четыре-шесть билетов сразу, для своей семьи и родственников. Билет из Хабаровска в Москву стоил 7,2 тысячи рублей.

Если деньги будут найдены, по льготным тарифам смогут слетать 785 тысяч пассажиров

Не прошло и недели с начала продаж, и "Аэрофлот" обратился в минтранс и Росавиацию с просьбой о выделении дополнительных средств. Как отмечалось в сообщении компании, денежные средства, выделенные "Аэрофлоту" на субсидируемые перевозки с Дальнего Востока в Центр России и перелеты внутри Дальневосточного округа, закончились 16 января.