Новости

Чувашский театр оперы и балета покорил зрителей Германии 20:03
Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 19:57
В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем 19:49
США заявили о возможности спасти ДРСМД 19:31
Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра 19:23
Пенсионный фонд России сократит четверть сотрудников 19:17
Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 19:08
Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге 19:08
Бастрыкин поручил проверить информацию о самостроях у моря в Сочи 18:59
Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 18:50
"Единая Россия" запустит всероссийский контроль над нацпроектами 18:43
Московские школьники предложили несколько перспективных изобретений 18:36
Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета 18:35
В Подмосковье видеокамеры стали следить за автобусными остановками 18:35
Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin 18:31
Под Калининградом на пляж вынесло немецкую торпеду времен войны 18:22
Под Саратовом подростков заподозрили в насилии в отношении сверстницы 18:18
Сербский президент подарил Путину щенка овчарки 18:16
"Победа" перестанет летать за границу из Санкт-Петербурга 18:13
Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новой экранизации сказки "Ведьмы" 18:07
Актера из сериала "Глухарь" Ефременкова обвинили в изнасиловании 18:05
Учительница из Тольятти рассказала, почему ударила школьницу 18:05
Видео: Как дать елке вторую жизнь 18:03
Жители Сербии встретили Путина аплодисментами 17:56
Новые американские корабли прибрежной зоны назвали бесполезными 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 18:50
Рубрика: Экономика

Бюджет дальних расстояний

На льготные билеты добавят 5,2 млрд рублей
Текст: Юлия Гарднер, Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Минтранс предлагает дополнительно выделить 5,2 миллиарда рублей на субсидирование льготных полетов с Дальнего Востока и в обратном направлении. Об этом "РГ" сообщили в ведомстве.

В этом году продажа льготных билетов началась уже в январе, хотя в прошлые годы стартовала только весной, так же как и сама программа субсидируемых полетов на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. С 2019-го она стала круглогодичной (с 1 января по 31 декабря 2019 года) и распространена на многодетных семей.

Названы первые маршруты поездов с невозвратными билетами

Минтранс руководствуется как раз расширением списка льготников, а также поручением президента о дополнительном финансировании программы. Если средства в казне будут найдены, то это позволит перевезти с Дальнего Востока и обратно в 2019 году на льготных условиях дополнительно не менее 785 тысяч пассажиров по спецтарифам. Если нет, то по программе субсидирования полетов будет перевезено 447 тысяч человек. Сейчас на нее заложены 2,8 млрд рублей, а всего на субсидируемые полеты в 2019 году - 3,8 млрд. Дальневосточники за первые рабочие дни уже выкупили основную часть билетов по спецтарифам.

Ажиотаж - это мягко сказано. Например, в Петропавловске-Камчатском люди занимали очередь в кассы "Аэрофлота" с ночи. Электронные талоны в очередь доставались далеко не всем желающим. Похожая ситуация наблюдалась в Магадане и Хабаровске. В авиакассе в Хабаровске "РГ" сказали, что примерно каждый третий брал билеты на многодетную семью. Один человек покупал по четыре-шесть билетов сразу, для своей семьи и родственников. Билет из Хабаровска в Москву стоил 7,2 тысячи рублей.

Если деньги будут найдены, по льготным тарифам смогут слетать 785 тысяч пассажиров

Не прошло и недели с начала продаж, и "Аэрофлот" обратился в минтранс и Росавиацию с просьбой о выделении дополнительных средств. Как отмечалось в сообщении компании, денежные средства, выделенные "Аэрофлоту" на субсидируемые перевозки с Дальнего Востока в Центр России и перелеты внутри Дальневосточного округа, закончились 16 января.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году