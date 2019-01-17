Певцы из Киргизии Тимур Кожобеков и Жанарбай уулу Миран представят республику на XIХ открытом конкурсе молодых исполнителей патриотической песни "Дорогами поколений", который пройдет на Ямале.

Мероприятие намечено на 5-9 февраля и посвящено 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. Оно пройдет в региональном центре патриотического воспитания города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщают в представительстве Россотрудничества в КР, исполнители из Киргизии, несмотря на молодость, уже получили известность не только в республике, но и за ее пределами. А их участие в конкурсе стало результатом долгосрочного и тесного сотрудничества между департаментом международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа и представительством Россотрудничества в КР.

Кстати



В конкурсе примут участие исполнители, вокально-инструментальные ансамбли и вокальные группы, ставшие лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов патриотической песни, а также российские соотечественники в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие за рубежом. Главной целью конкурса является сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества, пропаганда патриотических и нравственных ценностей в молодежной среде.