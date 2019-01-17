Новости

Путина у храма в Сербии встретили тысячи человек 21:28
Посольство РФ: Мы на связи с капитаном арестованного в Британии судна 21:26
Суд в Швейцарии снял арест с акций "Газпрома" 21:16
В Москве на парковке прогремел взрыв: погиб мужчина 21:09
Путин: Турция намерена выстраивать отношения с партнерами в Европе 21:08
Вышел ураганный первый трейлер "Джона Уика 3" с Киану Ривзом 20:55
Путин назвал создание армии Косово провокацией 20:55
Итальянский город распродает дома по одному евро 20:39
Geely показала флагманский купе-кроссовер 20:38
"Золотой бедуин" "Дакара" украсил победную коллекцию "КамАЗ-мастер" 20:17
Чувашский театр оперы и балета покорил зрителей Германии 20:03
Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 19:57
В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем 19:49
США заявили о возможности спасти ДРСМД 19:31
Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра 19:23
Пенсионный фонд России сократит четверть сотрудников 19:17
Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 19:08
Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге 19:08
Бастрыкин поручил проверить информацию о самостроях у моря в Сочи 18:59
Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 18:50
"Единая Россия" запустит всероссийский контроль над нацпроектами 18:43
Московские школьники предложили несколько перспективных изобретений 18:36
Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета 18:35
В Подмосковье видеокамеры стали следить за автобусными остановками 18:35
Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 20:22
Рубрика: В мире

Религиозную войну узаконили

Верховная рада обосновала конфискацию храмов
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Украинский парламент минимальным количеством голосов, и не с первой попытки, принял скандальный законопроект N 4128 - поправки к уже существующему закону "О свободе совести и церковных организациях". Этот документ заранее назывался "законом о церковном рейдерстве", был подвергнут критике в Европе, но все-таки был принят в угоду Петру Порошенко и местным раскольникам. Новыми правилами украинское государство, по-прежнему отделенное от церкви, если верить конституции, предписало населению поделиться на правильных и неправильных, с его точки зрения, христиан. У "неправильных", то есть у прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ), будут отобраны храмы.
Церковь Спаса на Берестове в Киеве, которую должны передать Варфоломею в обмен на предоставление автокефалии. Фото: РИА Новости Церковь Спаса на Берестове в Киеве, которую должны передать Варфоломею в обмен на предоставление автокефалии. Фото: РИА Новости
Церковь Спаса на Берестове в Киеве, которую должны передать Варфоломею в обмен на предоставление автокефалии. Фото: РИА Новости

С принятием закона возникли проблемы: спикер Верховной рады Андрей Парубий, не имеющий, к слову, никакого отношения к православию, неоднократно ставил закон на голосование, однако необходимые 226 голосов так и не набирались: возможно, парламентарии понимали, какие последствия будет иметь проголосованное ими решение и убоялись божьей кары. Однако в конце концов после долгих увещеваний и призывов к депутатам вернуться в зал заседаний, на табло высветилась цифра 229 - основные голоса отдали фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Путин назвал политическим проектом создание "новой церкви" на Украине

Законом вводится процедура смены "подчиненности" религиозных общин. Так, теперь приход вместе с храмом может поменять "юрисдикцию", если на общем собрании общины двумя третями голосов будет принято такое решение. Причем участников собрания обяжут подписываться под протоколом общего собрания общины. Авторы закона изначально не скрывали, что единственное назначение закона - рейдерский захват храмов канонической УПЦ в пользу раскольнической и националистической ПЦУ - так называемой "православной церкви Украины", созданной на паях президентом Порошенко и "фанарским папой" Варфоломеем. К слову, у этой псевдоцеркви, есть и вторая аббревиатура, еще более красноречивая - СЦУ, на ней настаивают истинные хозяева из Стамбула.

Закон предполагает "перепись" украинских христиан, дает юридическое оправдание силовому захвату храмов, которые уже идут на Украине при поддержке местных неонацистов и активном либо молчаливом содействии полиции и местных властей. Почти в каждом случае, когда на Украине захватывались храмы, "большинство общины", состоящее из возлюбивших Порошенко и Варфоломея христиан, изображали боевики-неонацисты, зачастую впервые приехавшие в эту местность. Именно они инициировали "собрание общины", избивали священников, запугивали настоящих прихожан, и силой отбирали храмы. Теперь все эти преступления, на которые полиция в лучшем случае закрывала глаза, а в худшем - была соучастником, они смогут делать по закону.

Нынешняя избирательная кампания может стать самой грязной в истории Украины

Примечательна и реакция главного украинского раскольника, "почетного патриарха ПЦУ" Филарета. Он вынес депутатам благодарность за принятие закона, а также заявил, что, "если церковь не хочет служить своей нации, то пусть ищет себе другое место на земле". Такие слова невозможно трактовать иначе как угрозу в адрес УПЦ и разжигание религиозной войны. Нельзя сказать, что принятию закона никто в Раде не сопротивлялся. Против закона проголосовала, а после принятия покинула зал только фракция "Оппозиционного блока".

Между тем

Начавшая на Украине избирательная кампания может стать самой грязной и скандальной за всю историю страны, в попытке удержать власть Киев принимает откровенно антидемократические решения. Такое мнение выразили в министерстве иностранных дел РФ. "В целом нынешняя избирательная кампания имеет все шансы стать наиболее грязной и скандальной за всю историю современной Украины. В своем стремлении любыми способами "удержаться на плаву" действующее руководство "незалежной" переходит все границы, принимая откровенно антидемократические, антинародные решения", - отметили на Смоленской площади. В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что Киев принял решение закрыть избирательные участки в украинских дипломатических и консульских учреждениях в РФ. Делается это под предлогом того, что украинцы "могут стать объектами "провокаций и репрессий" со стороны российских спецслужб".

Подготовил Юрий Когалов

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году