Украинский парламент минимальным количеством голосов, и не с первой попытки, принял скандальный законопроект N 4128 - поправки к уже существующему закону "О свободе совести и церковных организациях". Этот документ заранее назывался "законом о церковном рейдерстве", был подвергнут критике в Европе, но все-таки был принят в угоду Петру Порошенко и местным раскольникам. Новыми правилами украинское государство, по-прежнему отделенное от церкви, если верить конституции, предписало населению поделиться на правильных и неправильных, с его точки зрения, христиан. У "неправильных", то есть у прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ), будут отобраны храмы.

С принятием закона возникли проблемы: спикер Верховной рады Андрей Парубий, не имеющий, к слову, никакого отношения к православию, неоднократно ставил закон на голосование, однако необходимые 226 голосов так и не набирались: возможно, парламентарии понимали, какие последствия будет иметь проголосованное ими решение и убоялись божьей кары. Однако в конце концов после долгих увещеваний и призывов к депутатам вернуться в зал заседаний, на табло высветилась цифра 229 - основные голоса отдали фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Законом вводится процедура смены "подчиненности" религиозных общин. Так, теперь приход вместе с храмом может поменять "юрисдикцию", если на общем собрании общины двумя третями голосов будет принято такое решение. Причем участников собрания обяжут подписываться под протоколом общего собрания общины. Авторы закона изначально не скрывали, что единственное назначение закона - рейдерский захват храмов канонической УПЦ в пользу раскольнической и националистической ПЦУ - так называемой "православной церкви Украины", созданной на паях президентом Порошенко и "фанарским папой" Варфоломеем. К слову, у этой псевдоцеркви, есть и вторая аббревиатура, еще более красноречивая - СЦУ, на ней настаивают истинные хозяева из Стамбула.

Закон предполагает "перепись" украинских христиан, дает юридическое оправдание силовому захвату храмов, которые уже идут на Украине при поддержке местных неонацистов и активном либо молчаливом содействии полиции и местных властей. Почти в каждом случае, когда на Украине захватывались храмы, "большинство общины", состоящее из возлюбивших Порошенко и Варфоломея христиан, изображали боевики-неонацисты, зачастую впервые приехавшие в эту местность. Именно они инициировали "собрание общины", избивали священников, запугивали настоящих прихожан, и силой отбирали храмы. Теперь все эти преступления, на которые полиция в лучшем случае закрывала глаза, а в худшем - была соучастником, они смогут делать по закону.

Нынешняя избирательная кампания может стать самой грязной в истории Украины

Примечательна и реакция главного украинского раскольника, "почетного патриарха ПЦУ" Филарета. Он вынес депутатам благодарность за принятие закона, а также заявил, что, "если церковь не хочет служить своей нации, то пусть ищет себе другое место на земле". Такие слова невозможно трактовать иначе как угрозу в адрес УПЦ и разжигание религиозной войны. Нельзя сказать, что принятию закона никто в Раде не сопротивлялся. Против закона проголосовала, а после принятия покинула зал только фракция "Оппозиционного блока".

Между тем

Начавшая на Украине избирательная кампания может стать самой грязной и скандальной за всю историю страны, в попытке удержать власть Киев принимает откровенно антидемократические решения. Такое мнение выразили в министерстве иностранных дел РФ. "В целом нынешняя избирательная кампания имеет все шансы стать наиболее грязной и скандальной за всю историю современной Украины. В своем стремлении любыми способами "удержаться на плаву" действующее руководство "незалежной" переходит все границы, принимая откровенно антидемократические, антинародные решения", - отметили на Смоленской площади. В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что Киев принял решение закрыть избирательные участки в украинских дипломатических и консульских учреждениях в РФ. Делается это под предлогом того, что украинцы "могут стать объектами "провокаций и репрессий" со стороны российских спецслужб".

Подготовил Юрий Когалов