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17.01.2019 23:12
Рубрика: В мире

На западе Украины попытались захватить храм УПЦ

В селе Поховка Ивано-Франковской области произошла попытка захвата Благовещенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает ТАСС. Представители т. н. Православной церкви Украины опечатали храм и на следующий день планируют уже проводить в нем службу.

Раскольники захватили храм канонической УПЦ во Львовской области

13 января местные власти провели собрание прихожан, на котором без согласия главы религиозной общины и настоятеля храма постановили перевести здание храма в новое церковное образование.

"Апогеем беспредела этого дня стало нападение участников собрания, вместе с главой села на машину священника, - отметили в УПЦ. - Мужчины навеселе, препятствуя свободному передвижению транспортного средства, пытались проникнуть внутрь автомобиля для обыска, провоцировали и угрожали в ходе бурного скандала. В результате храм опечатали".

В мире экс-СССР Украина
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