Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал "дело Скрипалей" грязной провокацией со стороны властей Великобритании, которые теперь уничтожают улики совершенного преступления.

Об этом он заявил, комментируя согласование ЕС персональных санкций за инцидент в Солсбери.

"Это очень грязная провокация со стороны властей Великобритании. Грязная, потому что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали это с первых дней и продолжают", - цитирует Нарышкина агентство "Интерфакс".

Глава СВР также обратил внимание, что Лондон до сих пор скрывает российских граждан Сергея Скрипаля и его дочь Юлию от российских дипломатов, уже почти год безуспешно пытающихся выйти с ними на связь.

Накануне стало известно, что послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех лиц, названных в сообщении "офицерами ГРУ" (Главного управления Генштаба ВС РФ, бывшего ГРУ, - прим. "РГ"). Среди них - подозреваемые в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. Совету ЕС предстоит утвердить данное решение. Как ожидается, этой произойдет 21 января на плановом заседании Совета в Брюсселе.

Напомним, по версии правоохранительных органов Великобритании, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж, вместе со своей дочерью Юлией подвергся в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Химоружие, якобы, было нанесено на дверную ручку их дома. Британские власти обвинили в отравлении Скрипалей Россию. В Москве отвергли все обвинения, резонно напомнив, что все химическое оружие Россия уничтожила еще в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В начале января хакеры из группы Anonymous опубликовали документы проекта Integrity Initiative, в которых говорится, что спецслужбы Великобритании несколько лет выжидали "катастрофу", под предлогом которой можно было бы заставить правительство затянуть гайки в сфере безопасности. Из материалов следует, что сотрудники проекта еще в 2015 году подготовили план противодействия России, в котором предлагались одновременная высылка российских дипломатов из Великобритании и других стран, а также ужесточение санкционного давления на Москву. Именно такие меры страны Запада предприняли после отравления инцидента в Солсбери.