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17.01.2019 13:41
Рубрика: В мире

Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"

Текст: Юрий Когалов
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал "дело Скрипалей" грязной провокацией со стороны властей Великобритании, которые теперь уничтожают улики совершенного преступления.
Сергей Нарышкин. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Сергей Нарышкин. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Сергей Нарышкин. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Об этом он заявил, комментируя согласование ЕС персональных санкций за инцидент в Солсбери.

"Это очень грязная провокация со стороны властей Великобритании. Грязная, потому что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали это с первых дней и продолжают", - цитирует Нарышкина агентство "Интерфакс".

Глава СВР также обратил внимание, что Лондон до сих пор скрывает российских граждан Сергея Скрипаля и его дочь Юлию от российских дипломатов, уже почти год безуспешно пытающихся выйти с ними на связь.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Накануне стало известно, что послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех лиц, названных в сообщении "офицерами ГРУ" (Главного управления Генштаба ВС РФ, бывшего ГРУ, - прим. "РГ"). Среди них - подозреваемые в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. Совету ЕС предстоит утвердить данное решение. Как ожидается, этой произойдет 21 января на плановом заседании Совета в Брюсселе.

Напомним, по версии правоохранительных органов Великобритании, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж, вместе со своей дочерью Юлией подвергся в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Химоружие, якобы, было нанесено на дверную ручку их дома. Британские власти обвинили в отравлении Скрипалей Россию. В Москве отвергли все обвинения, резонно напомнив, что все химическое оружие Россия уничтожила еще в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В начале января хакеры из группы Anonymous опубликовали документы проекта Integrity Initiative, в которых говорится, что спецслужбы Великобритании несколько лет выжидали "катастрофу", под предлогом которой можно было бы заставить правительство затянуть гайки в сфере безопасности. Из материалов следует, что сотрудники проекта еще в 2015 году подготовили план противодействия России, в котором предлагались одновременная высылка российских дипломатов из Великобритании и других стран, а также ужесточение санкционного давления на Москву. Именно такие меры страны Запада предприняли после отравления инцидента в Солсбери.

В мире Европа Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
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