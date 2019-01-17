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17.01.2019 17:49
Рубрика: Общество

Операция-вихрь

За свободу Европы СССР отдал миллион жизней
Текст: Елена Новоселова
Фото: Александр Корольков
За возрождение национальной независимости восточно-европейских стран отдали свои жизни около миллиона советских солдат и офицеров, напомнил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, открывая заседание рабочей группы по подготовке к 75-летию освобождения Европы от нацизма. Эта группа, в частности, будет разрушать мифы о вкладе в победу Красной армии и ее союзников. Не умаляя героизма "многочисленных рядовых Райанов", уточнил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Советскими частями были полностью или частично освобождены территории 9 стран Европы, и от нацистского ига избавились более ста миллионов человек, - освежил память внутренних и внешних манкуртов глава РИО. - Против наступающих частей Красной армии вермахт сосредоточил 75 процентов всех тяжелых вооружений и почти пять миллионов солдат".

"На западном фронте в 1944 году находилось от 56 до 75 дивизий. А на восточном - 235. С июля 1944 года рейх терял по шесть тысяч сто человек в день на востоке и по 1500 - на западе", - дополнил Нарышкина Мединский.

Фото: Getty Images
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Вспомнили и о подвиге советских разведчиков. Нарышкин назвал Алексея Ботяна - легендарного майора Вихря, спасшего от запланированного нацистами уничтожения один из красивейших городов Европы Краков. А Владимир Мединский добавил, что по приказу маршала Конева было запрещено использование тяжелой и средней артиллерии при штурме европейских городов. И рассказал о своей недавней поездке во Франкфурт: "Я зашел в центральный собор. Там замечательная выставка: "Франкфурт. Весна 1945". Собор - единственное целое здание… Потрясающе. Сталинград и даже хуже! Сплошные руины. Вот результат тотальной англо-американской бомбардировки. И мы понимаем, что никакого военного смысла бомбить ни Дрезден, ни Франкфурт не было. Там не было ни военных производств, ни воинских частей".

В последнее время история освободительного похода Красной армии, заметил председатель РИО, "вызывает большой интерес у нас в стране и за рубежом, где подчас ощущается дефицит объективной информации".

Советскими частями были освобождены территории 9 стран Европы

Пробелы в исторической памяти нужно заполнять и не стесняться напоминать Европе, благодаря кому она сегодня так благополучна, решили члены рабочей группы. Ее возглавит ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Работа будет вестись вместе с минпросвещения и культуры. Запланированы, к примеру, общероссийский Урок памяти "Роль СССР в освобождении Европы" и международная научная конференция на ту же тему. А Совет Федерации намерен бороться за признание ООН всемирным наследием человечества Победу над нацизмом во Второй мировой войне. Это оградит обелиски советских воинов от вандалов.

Общество История Вторая мировая война РГ-Фото
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