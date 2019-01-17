Настю Рыбку и Алекса Лесли депортировали из Таиланда

Фигуранты громкого уголовного дела Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) депортированы из Таиланда в Россию. В скором времени их вместе с шестью подельниками должны доставить в Москву.

К самолету задержанные прошли в сопровождении полицейских, передает агентство Reuters. По некоторым данным, среди арестованных лиц находятся трое граждан РФ и пятеро представителей Республики Беларусь.

Рыбка и Лесли вместе с сообщниками были задержаны в Паттайе в феврале прошлого года. Суд признал злоумышленников виновными и приговорил к условному сроку. Кроме того, власти обязали их выплатить денежный штраф в размере около трех тысяч долларов США. Всем осужденным будет запрещено повторно посещать Таиланд.