Немецкий гробовщик оштрафован за "нарушение покоя мертвых"

В Баварии в городке Мюннерштадт местного гробовщика приговорили к крупному денежному штрафу за "нарушение покоя мертвых", сообщает портал газеты Frankenpost.

По версии прокуратуры, мужчина передавал тела усопших своим молодым коллегам, чтобы они отрабатывали процедуру проводов в последний путь.

Полиция установила по меньшей мере пять случаев такой "тренировки на покойниках". В отношении двух инцидентов следствие было прекращено в связи с истечением сроков давности. По немецким законам, тела усопших нельзя передавать посторонним лицам без разрешения родственников. Это считается "нарушением покоя мертвых".