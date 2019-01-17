Обвиняемых в убийстве фигуриста Тена приговорили к 18 годам колонии

В Алма-Аты специализированный межрайонный суд по уголовным делам огласил приговор обвиняемым в убийстве фигуриста Дениса Тена.

Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова приговорили к 18 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Ранее государственное обвинение просило для них 20 лет лишения свободы.

Казахстанский фигурист, призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен был убит летом прошлого года. В ходе вооруженной драки с преступниками, пытавшимися украсть автомобильные зеркала, он получил тяжелые ножевые ранения и позднее скончался в больнице.