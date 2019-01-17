Опасный вирус атаковал тех, кто ставит пиратские программы

Любители взломанных версий различных программ массово жалуются на заражение их компьютеров опасным вирусом-шифровальщиком Djvu, который начал распространяться в декабре 2018 года.

Вредоносное приложение шифрует содержимое жесткого диска и затем требует у владельца компьютера "выкуп", пишет Bleeping Computer. Вернуть зашифрованные файлы бесплатно на сегодняшний день не представляется возможным.

Попав на компьютер вместе с "кряком" - программой для взлома лицензионных приложений - Djvu блокирует на системном уровне доступ к множеству сайтов, где пользователи могли бы ознакомиться с проблемой и получить консультацию по ее решению. Пока идет шифрование файлов, вирус демонстрирует на экране фальшивый экран обновления Windows, чтобы отвлечь внимание пользователя.

Единственным способом избавиться от Djvu на сегодняшний день является полная переустановка системы. Кроме того, если у пользователя была создана точка восстановления, то при наличии загрузочного диска можно попытаться восстановить систему таким способом.