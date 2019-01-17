Основатель Vanguard Джон Богл скончался в возрасте 89 лет

Ушел из жизни один из самых успешных американских инвесторов Джон Богл, основавший компанию The Vanguard Group. Он умер на 90-м году жизни в своем доме в городе Брин-Мар, штат Пенсильвания.

Семья подтвердила его смерть, уточнив, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает портал Philly.com. Предприниматель перенес не менее шести инфарктов и с 30 лет страдал от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Богл также известен как автор 13 книг об инвестициях, в том числе бестселлера "Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла". В 2014 году Time включил бизнесмена в список ста самых влиятельных людей мира.