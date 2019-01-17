Новости

США запланировали на 19 января запуск секретного спутника 05:49
На Сахалине циклон нарушил транспортное сообщение и электроснабжение 05:41
Основатель Vanguard Джон Богл скончался в возрасте 89 лет 05:31
На камчатском вулкане Шивелуч началось извержение 05:14
Вблизи Курил произошли два землетрясения 05:01
СМИ: США и Япония намерены соблюдать санкции в отношении КНДР 05:00
Сын иранской журналистки назвал причину ее задержания в США 04:54
Волочкова передумала оставаться жить на Мальдивах 04:05
На острове Кутиноэрабу в Японии началось извержение вулкана 04:04
Введенный Клинтоном режим ЧП Трамп продлил еще на год 03:58
Протесты против повышения стоимости проезда прошли в Бразилии 03:37
МВД Мексики предложило приравнять кражу бензина к тяжким преступлениям 03:24
В США арестован мужчина за подготовку нападения на Белый дом 03:22
Мэр Гданьска Павел Адамович будет похоронен 19 января 02:59
Депутат Верховной Рады пришел на телеэфир в образе Чаплина 02:48
Пушков заявил о неизбежности выхода США из договора ДРСМД 02:45
Лидер КНДР передал Трампу очередное послание 02:28
Пелоси предложила Трампу перенести его ежегодное послание Конгрессу 02:02
Рослесхоз предложил запретить китайцам покупать древесину у граждан РФ 01:44
Вышел трейлер причудливого космического триллера "Высшее общество" 01:38
Захватившие российских моряков пираты вышли на связь 01:18
Найт: Сиквел "Порока на экспорт" отразит "актуальность русской темы" 01:04
Выпившие бойцы ВСУ подорвались в Донбассе на мине 01:02
Администрация Трампа заставит еще 50 тысяч служащих работать бесплатно 00:40
Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них 00:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
17.01.2019 05:31
Рубрика: Общество

Основатель Vanguard Джон Богл скончался в возрасте 89 лет

Джон Богл. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo Джон Богл. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Джон Богл. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Ушел из жизни один из самых успешных американских инвесторов Джон Богл, основавший компанию The Vanguard Group. Он умер на 90-м году жизни в своем доме в городе Брин-Мар, штат Пенсильвания.

Фото: iStock
Можно ли заработать 400 процентов годовых на своих сбережениях

Семья подтвердила его смерть, уточнив, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает портал Philly.com. Предприниматель перенес не менее шести инфарктов и с 30 лет страдал от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Богл также известен как автор 13 книг об инвестициях, в том числе бестселлера "Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла". В 2014 году Time включил бизнесмена в список ста самых влиятельных людей мира.

Общество Утраты Экономика Финансы Инвестиции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков заявил о неизбежности выхода США из договора ДРСМД
В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах
Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией