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17.01.2019 02:02
Рубрика: В мире

Пелоси предложила Трампу перенести его ежегодное послание Конгрессу

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с предложением перенести дату его ежегодного послания "О положении страны" к обеим палатам Конгресса.  По данным газеты Politico, это связано с продолжающейся приостановкой работы федерального правительства.

Выступление Трампа было запланировано на 29 января. Если правительство не возобновит работу на этой неделе, Пелоси предлагает отложить выступление на более поздний срок, после того, как правительство заработает в полном объеме, либо изложить послание в установленное время, но в письменной форме, пишет ТАСС.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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По данным CNN, Трамп планирует практически целиком посвятить свое ежегодное послание "О положении страны" бюджетному кризису, приведшему к частичной приостановке работы правительства США. Уже несколько недель над текстом работает один из ключевых советников президента Стивен Миллер.

Между тем, отмечает телекомпания, перенос или отмена президентского послания фактически зависит от решения Пелоси. Как спикер нижней палаты, она обладает прерогативой приглашать главу государства в Конгресс для выступления с ежегодным посланием. Ранее Пелоси уже направила такое приглашение, но она может и отозвать его. Кроме того, чтобы официально дать обращению Трампа зеленый свет, обе палаты Конгресса должны формально принять соответствующие резолюции. Однако пока этого сделано не было.

Напомним, в США с 22 декабря частично приостановлена работа правительства. Причина - разногласия президента США и демократов по поводу бюджета на 2019 год. Трамп требует включить в него 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а представители Демократической партии выступают против.

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