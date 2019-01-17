Пенсионный фонд России сократит четверть сотрудников

В наступившем 2019 году Пенсионный фонд России сократит около 25% сотрудников, - сообщил председатель ПРФ Антон Дроздов. Основная причина - цифровизация работы фонда.

Еще раньше Минтруд спрогнозировал, что за первые три месяца нового года в России попадут под сокращение и потеряют работу 230,8 тысячи человек.

Пенсионный фонд попал в число сокращаемых. "Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий", - сказал глава ПФР. По его словам, в течение ближайшего месяца специалисты фонда закончат разработку "дорожной карты" по оптимизации численности. В частности, изучается возможность использования инфраструктуры "родственной организации" - Фонда социального страхования, для того чтобы гражданин в отделении Фонда соцстраха мог получить услугу Пенсионного фонда, и наоборот. Это позволит увеличить число мест, где россияне смогут получить услуги обеих организаций "в шаговой доступности". А процесс обработки информации будет централизован и цифровизован, с сокращением районного звена при одновременном повышении качества работы.

Кроме того, по словам Антона Дроздова, ПФР планирует активно использовать МФЦ и расширять возможности личного кабинета на портале госуслуг, что позволит фонду "обслуживать граждан в удаленном доступе, в основном за счет бэк-офисов".

Всего сокращения затронут до 25% общей численности ПФР, которых по публичному годовому отчету за 2017 год насчитывается 108,8 тысячи человек: абсолютное большинство - женщины, почти половина которых работают в фонде более десяти лет. В связи с этим в ПФР поступают запросы, будет ли продаваться недвижимость фонда, о которой не так давно президент Владимир Путин отметил, что фонд "слишком размахнулся своими апартаментами", поэтому нужно принимать соответствующие меры.

Но, по сообщениям пресс-службы, широкой распродажи не предвидится. Ибо в офисах фонда работают лица, которые принимают людей, занимаются оформлением документов и делают прочую бумажную работу. В некоторых пунктах установлены спецустройства для инвалидов. Более 10 миллионов предпенсионеров и лиц, которые достигли возраста выхода на заслуженный отдых, приходят в территориальные департаменты, и для всех этих людей должны создаваться комфортные условия.