Уникальную учебно-боевую задачу выполнила пара модернизированных высотных перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа. Летчики условно поразили цель в стратосфере, то есть фактически в ближнем космосе.

В пресс-службе ЦВО корреспонденту "РГ" рассказали, что роль нарушителя воздушного пространства России тоже играл МиГ-31, но более раннего выпуска. На сверхзвуковой скорости и высоте около 15 тысяч метров он имитировал незаконное проникновение в наше небо.

По тревоге на перехват цели подняли экипажи двух современных МиГов. Причем для усложнения задачи их пилотам поручили найти и уничтожить чужой самолет самостоятельно, без помощи наземных радиолокационных средств ПВО.

Для выполнения задачи летчики разогнали свои сверхзвуковые машины до скоростей более 2800 км/ч. На высоте 18 тысяч метров они засекли "нарушителя" - тот шел тремя километрами ниже. Тут же был проведен захват воздушной цели и сымитирован пуск ракет дальнего радиуса действия.

Хотя "вражеский" МиГ-31 мгновенно отреагировал на атаку и даже успел выполнить противоракетный маневр, избежать поражения он не смог. В реальном бою нарушитель был бы непременно сбит.

Напомним, что высотный перехватчик МиГ-31БМ на сегодняшний день является единственным серийным носителем новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Это грозное оружие президент РФ впервые представил в своем Послании Федеральному Собранию в марте прошлого года.

Ракету МиГ сбрасывает из стратосферы, и она летит к цели со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. Известно, что после успешных испытаний с конца 2017-го комплекс несет опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. А прошлой зимой началась войсковая апробация гиперзвукового "Кинжала".

Появление такого мощного оружия у России серьезно озаботило Пентагон. Вчера появилась информация, что американские генералы срочно ищут противодействие нашей оружейной новинке. Агентство по противоракетной обороне США сообщило: для того, чтобы отслеживать пролет российских гиперзвуковых ракет, американцы могут разместить в космосе специальные датчики.

Кроме того, изучается возможность создания системы космического базирования, в рамках которой орбитальные корабли станут оснащать ракетами, способными уничтожать боеголовки в космосе. Также изыскиваются способы выведения из строя наших баллистических ракет сразу же после их пуска. Для этого истребители F-35 могут вооружить ракетами нового типа. После чего самолеты будут патрулировать места предположительных пусков гиперзвуковых боеприпасов.

Судя по результатам учений в Центре России, вооруженные "Кинжалами" МиГ-31БМ могут справиться и с такими целями.