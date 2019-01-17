Новости

Путина у храма в Сербии встретили тысячи человек 21:28
Посольство РФ: Мы на связи с капитаном арестованного в Британии судна 21:26
Суд в Швейцарии снял арест с акций "Газпрома" 21:16
В Москве на парковке прогремел взрыв: погиб мужчина 21:09
Путин: Турция намерена выстраивать отношения с партнерами в Европе 21:08
Вышел ураганный первый трейлер "Джона Уика 3" с Киану Ривзом 20:55
Путин назвал создание армии Косово провокацией 20:55
Итальянский город распродает дома по одному евро 20:39
Geely показала флагманский купе-кроссовер 20:38
"Золотой бедуин" "Дакара" украсил победную коллекцию "КамАЗ-мастер" 20:17
Чувашский театр оперы и балета покорил зрителей Германии 20:03
Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 19:57
В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем 19:49
США заявили о возможности спасти ДРСМД 19:31
Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра 19:23
Пенсионный фонд России сократит четверть сотрудников 19:17
Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 19:08
Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге 19:08
Бастрыкин поручил проверить информацию о самостроях у моря в Сочи 18:59
Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 18:50
"Единая Россия" запустит всероссийский контроль над нацпроектами 18:43
Московские школьники предложили несколько перспективных изобретений 18:36
Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета 18:35
В Подмосковье видеокамеры стали следить за автобусными остановками 18:35
Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 20:53
Рубрика: Власть

Перехват в ближнем космосе

МиГи-31 поразили цель в стратосфере
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Уникальную учебно-боевую задачу выполнила пара модернизированных высотных перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа. Летчики условно поразили цель в стратосфере, то есть фактически в ближнем космосе.

В пресс-службе ЦВО корреспонденту "РГ" рассказали, что роль нарушителя воздушного пространства России тоже играл МиГ-31, но более раннего выпуска. На сверхзвуковой скорости и высоте около 15 тысяч метров он имитировал незаконное проникновение в наше небо.

По тревоге на перехват цели подняли экипажи двух современных МиГов. Причем для усложнения задачи их пилотам поручили найти и уничтожить чужой самолет самостоятельно, без помощи наземных радиолокационных средств ПВО.

Для выполнения задачи летчики разогнали свои сверхзвуковые машины до скоростей более 2800 км/ч. На высоте 18 тысяч метров они засекли "нарушителя" - тот шел тремя километрами ниже. Тут же был проведен захват воздушной цели и сымитирован пуск ракет дальнего радиуса действия.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Впечатляющий маневр Су-35 попал на видео

Хотя "вражеский" МиГ-31 мгновенно отреагировал на атаку и даже успел выполнить противоракетный маневр, избежать поражения он не смог. В реальном бою нарушитель был бы непременно сбит.

Напомним, что высотный перехватчик МиГ-31БМ на сегодняшний день является единственным серийным носителем новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Это грозное оружие президент РФ впервые представил в своем Послании Федеральному Собранию в марте прошлого года.

Ракету МиГ сбрасывает из стратосферы, и она летит к цели со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. Известно, что после успешных испытаний с конца 2017-го комплекс несет опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. А прошлой зимой началась войсковая апробация гиперзвукового "Кинжала".

Появление такого мощного оружия у России серьезно озаботило Пентагон. Вчера появилась информация, что американские генералы срочно ищут противодействие нашей оружейной новинке. Агентство по противоракетной обороне США сообщило: для того, чтобы отслеживать пролет российских гиперзвуковых ракет, американцы могут разместить в космосе специальные датчики.

Кроме того, изучается возможность создания системы космического базирования, в рамках которой орбитальные корабли станут оснащать ракетами, способными уничтожать боеголовки в космосе. Также изыскиваются способы выведения из строя наших баллистических ракет сразу же после их пуска. Для этого истребители F-35 могут вооружить ракетами нового типа. После чего самолеты будут патрулировать места предположительных пусков гиперзвуковых боеприпасов.

Судя по результатам учений в Центре России, вооруженные "Кинжалами" МиГ-31БМ могут справиться и с такими целями.

Власть Безопасность Армия Оружие XXI века
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году