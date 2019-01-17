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Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Первый канал покажет премьеру документального фильма о Данииле Гранине

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Премьера документального фильма "Война и мир Даниила Гранина", Первый канал, 27 января, 09.00
В 1941-м Ольга Берггольц должна была сопровождать Анну Ахматову на правительственном самолете в Москву, но не захотела покинуть Ленинград. Фото: Предоставлено Еленой Якович В 1941-м Ольга Берггольц должна была сопровождать Анну Ахматову на правительственном самолете в Москву, но не захотела покинуть Ленинград. Фото: Предоставлено Еленой Якович
В 1941-м Ольга Берггольц должна была сопровождать Анну Ахматову на правительственном самолете в Москву, но не захотела покинуть Ленинград. Фото: Предоставлено Еленой Якович

Лента приурочена к 100-летию Даниила Гранина. Ее авторы - Алексей Васильев и режиссер Олег Шиловский.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Гранин ушел из жизни совсем недавно, не дожив до векового юбилея полтора года. Классик советской и современной российской литературы, автор сценария знаменитых кинофильмов, в том числе культовой картины поколения 60-х "Иду на грозу" с Василием Лановым и Александром Белявским. Большинство его героев - это сильные люди, которые ради достижения серьезной цели не боялись плыть против течения, которым совесть запрещала блаженно прожигать жизнь в зоне комфорта. Так старался жить и сам Даниил Гранин. Он не подписывал письма против Сахарова и Солженицына, выручал Ольгу Берггольц. А сам в конце 70-х вместе с Алесем Адамовичем написал документальную Блокадную книгу. И эта впервые прозвучавшая правда о блокаде была принята в штыки партийным руководством Ленинграда.

Ровно 5 лет назад, в день 70-летия полного снятия блокады, Даниил Гранин выступал в бундестаге. В фильме - кадры, снятые 27 января 2014 года. Подкатывает комок к горлу и на глаза наворачиваются слезы гордости: немецкий парламент в полном составе и правительство Германии во главе с Ангелой Меркель стоя приветствовали идущего через их зал нашего советского солдата.

Зрители фильма узнают и об удивительной и красивой истории любви писателя, которая началась перед самой войной, и привела к свадьбе 18 сентября 1941 года, когда Гранин на несколько часов вернулся в Ленинград с линии фронта. Дочь писателя рассказывает, каким он был в узком семейном кругу, каким был отцом и дедушкой.

В фильме принимают участие: Марина Чернышева-Гранина, Василий Лановой, Олег Басилашвили, Александр Сокуров, Виктория Лепко, Людмила Фомичева.

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Премьера документального фильма Елены Якович "Ольга Берггольц. Голос", канал "Россия К", 20 января, 20.10

Фильм посвящен 75-летию окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. "Блокадная муза", "ленинградская мадонна" - так называли Ольгу Берггольц. Но только сейчас, спустя десятилетия, в полной мере открывается трагический излом ее судьбы. Осенью 1941-го она должна была сопровождать Анну Ахматову на правительственном самолете в Москву, но не захотела покинуть Ленинград. Она и представить себе не могла, что в отсутствие Ахматовой станет голосом осажденного города.

Дневники Берггольц, которые она вела всю жизнь, стали ее главной книгой, повторили ее судьбу. В 1938-м они вместе с ней побывали в тюрьме и вернулись после ее освобождения, исчерканные красным карандашом следователя. Потом Ольга делала все, чтобы спасти их и сохранить. В начале блокады дневники были закопаны во дворе дома на Невском, 86. В 1949 году, во время "ленинградского дела", они были прибиты к обратной стороне садовой скамейки. Именно тогда на их страницах появляются следы гвоздей...

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