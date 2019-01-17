Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них

Знаменитый японский Henn na Hotel ("Странный отель") "уволил" более половины сотрудников-роботов, которые не справлялись с обязанностями и создавали проблемы для персонала и постояльцев.

Главный управляющий гостиницы Такеоси Ои рассказал, что технологии быстро устаревают, а модернизация роботов стоит дорого.

О недостатках устройств, которые должны были сделать жизнь людей более комфортной, написала газета The Wall Street Journal. Например, установленные в номерах роботы-помощники не могли распознать храп и будили гостей вопросом "Чем я могу помочь?".

Henn na Hotel открылся в Сасебо в 2015 году и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Всего в гостинице 243 робота. Половину из них забраковали.