Поможет ли решить проблему взрывов в квартирах советский опыт, когда газовые службы проверяли дома регулярно и бесплатно, потому что цена на обслуживание автоматически закладывалась в цену газа, а не как сейчас, в сервисные договоры?

На совещании в МЧС России было отмечено, что проверено более 46 тысяч зданий, устранено свыше 18 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. Но где уверенность, что трагедии не повторятся?

В спасательном ведомстве корреспонденту "РГ" пояснили, что сам газ - это не тема МЧС. Спасатели лишь могут провести профилактические беседы, вывесить плакаты, ну и так далее. Чтобы газ не взрывался, за оборудованием надо следить, а это тема газовых служб и управляющих компаний. А они зачастую не могут поделить полномочия и ответственность.

С одной стороны, у газовщиков есть нормативы и формулы, по которым высчитывается объем помещения и разрешенных размеров окон. Дело в том, что при соблюдении этих нормативов подъезды не должны рушиться даже при сильном взрыве газа. Взрывная волна должна выбивать окно и направлять энергию взрыва на улицу, а не на стену соседа или на лестничную клетку. А входная дверь должна открываться внутрь, чтобы газу труднее ее было выбить. Но это вступает в противоречие с мерами против воров, которым проще входную дверь выбить. Но в любом случае такие нормы есть.

На деле же наши квартиры, бывает, превращены чуть ли не в бункеры, с бронированными дверьми и герметичными стеклопакетами. Это позволяет газу достигать гораздо больших концентраций, нежели необходимо для малой детонации. Если газ сдетонирует при 15-процентной концентрации, то взрыв выбьет раму и ущерб будет минимальным. А в квартире-сейфе он может накапливаться до любой концентрации и, соответственно, до любой мощности взрыва.

Конечно, в квартирах неблагополучных семей, где нередко и происходят взрывы от забытых конфорок и непотушенных сигарет, вряд ли стоят стеклопакеты и современные двери, но тут проблема иного рода. Даже при отключенных за неуплату газе и электричестве никто не может запретить принести им к себе в квартиру газовый баллон и подключиться самостоятельно. И в таком случае вероятность трагедии только увеличивается.

В советские времена цена на обслуживание оборудования была вбита в цену газа и проверки были бесплатны

Но многие ли припомнят, сколько в советские времена случалось таких катастроф? Вряд ли. Хотя семей алкоголиков было немало и в те времена. Но… и вот тут есть ключевое отличие от сегодняшних дней. Сейчас согласно постановлению правительства хозяевам квартир необходимо заключать договор с газовой компанией на сервисное обслуживание. Однако не все это делают. Неблагополучные семьи все деньги тратят и так известно на что. А в те времена цена обслуживания была заложена в стоимость поставляемого газа, и газовщики приходили регулярно и бесплатно.

Своя логика и у управляющих компаний. Они обязаны лишь оказывать работникам газовой службы помощь при проведении техобслуживания и в предоставлении доступа во все помещения, где проложен газопровод и установлены газовые приборы. Но если договора с хозяином квартиры нет, то… "за состояние и сохранность газовых приборов в квартирах многоквартирных домов несут ответственность сами жители". Так, например, сказано на официальном сайте Мосгаза.

Получается замкнутый круг?