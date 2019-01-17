Почему стоит прочитать книгу Даниэля Орлова "Чеснок"

Даниэль Орлов. "Чеснок". Роман. Издательство ЭКСМО, 2017

Роман - ныне редкий литературный жанр. Ведь в классическом понимании роман - это не просто книга о важных и масштабных событиях в жизни его автора. Нет. Стоящий роман - это еще и судьбы, переживания и страдания разных героев, объединенных в единое повествование цепким сюжетом, обилием интересных событий, мыслей, резких и, может быть, спорных суждений, погружения в разные социальные сферы, города, годы и обязательно на фоне истории страны, причем написанный так, чтобы и мы, читатели, могли лучше понять самих себя... Еще важно, чтобы в нем были увлекательный сюжет, множество персонажей, обилие житейских синкоп, контрапунктов, интригующая непредсказуемость действа. И, желательно, главный герой, привлекающий внутренней силой. Именно таков новый, пока самый значительный роман известного петербургского прозаика Даниэля Орлова, автора книг "Долгая нота" и "Саша слышит самолеты" (за который он уже получил Литературную премию имени Н.В. Гоголя), действие которого разворачивается на фоне 25 лет истории нашей страны. Да и работал он над ним без малого шесть лет...

Герой, оказывающийся из-за юношеской любви в местах не столь отдаленных, а потом получающий прозвище Англичанин, - любитель чтения, старающийся быть самостоятельным, независимым, непокорным и постоянно учащийся наблюдать жизнь, неожиданно попадается на глаза руководителю геологоразведочной партии. И при его доверии и помощи начинает учиться (а ведь без его рекомендации с такой биографией не хотели брать), а затем - работать на буровой. Жизнь, в которой можно легко пропасть, увязнуть как в северном болоте среди бед, разочарований, окончательно сломавшихся людей и бытовых обид... Небольшой поселок, повседневная обыденность, в которой, если сумеешь, можешь найти возможность для счастья и любви. Сосед, становящийся другом, потому что вместе пережили уже не одну зиму, и поэтому говорящий о том, что шабашит на своей машине фактически себе в убыток, ибо, ну разве можно брать деньги с людей, которых давно знаешь и уважаешь. Север - возможно, это особенное человеческое братство, выросшее на общем преодолении трудностей и забот. Наверное, большинство читателей, выросших в столицах, и не знали, что Россия по-прежнему такая.

"Чеснок" - очень мужской и мужественный роман о смысле жизни и о тех, кто рядом.

Есть в романе что-то от брутальности и простоты человеческого счастья, несмотря ни на что: именно за это мы всегда ценили прозу Варлама Шаламова и Олега Куваева. При этом "Чеснок" фактически состоит из разных новелл, причем автор порой неожиданно меняет направление движения, ритм и настроение повествования, выбирая интонацию, которая оказывается самой адекватной для того, чтобы ухватить суть происходящего... Наблюдательность, интересные персонажи со своими историями, драмами, победами, любовь и сострадание к тем, кто этого достоин, - это очень мужской и мужественный роман.

Некоторые критики сочли его производственным, ибо автор знает и то, как устроена буровая установка, и как организована жизнь бригад, и что счастливые люди живут и там, где никогда не было театров, а слово "балет" знают только благодаря песне Игоря Корнелюка. "Это северный ветер, и мы у него в ладонях", - поет группа "Аквариум". Север и романтика геологического быта у Даниэля Орлова - это повод для читателей проверить, не слабы ли они в коленках, выдержат ли испытания сильнее остановившегося на пять минут вагона метро. А развитие сюжета - повод поговорить и поспорить о серьезных понятиях, одно из которых - место человека в жизни, смысл его существования, где бы он ни находился и кто бы ни оказался волею судьбы с ним рядом...