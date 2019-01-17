Почему так часто происходят взрывы бытового газа в многоэтажках

16 января в Ростовской области в городе Шахты прошли траурные мероприятия. По последним данным, жертвами трагедии стали пять человек.

Напомним, мощный взрыв на верхнем этаже девятиэтажки произошел в понедельник в 6.15. По предварительным данным, его эпицентром стала квартира N 72.

Шахтинский взрыв в жилом доме произошел всего через две недели после событий в Магнитогорске, где под завалами рухнувшего подъезда погибли 39 человек. В обоих случаях буквально сразу приоритетной причиной был назван взрыв бытового газа.

Своими наблюдениями, что не так с газоснабжением в Шахтах, поделился их житель и наш коллега, экономический обозреватель Сергей Сысоев:

- В конце прошлого века дома проектировались либо под печное, либо под централизованное отопление. В порядке вещей были радиаторы под окнами, запитанные от центральной системы отопления, а вдобавок угольная печка или "титан" как резервный источник тепла. "Титаны", изготовленные в 1970-х, к концу 90-х проржавели и были выброшены на помойку. От угольных печей в конце 90-х годов прошлого века люди тоже начали избавляться. Никак они не вписывались в концепцию евроремонта. К тому же уголь в городе Шахты стал к тому времени редким товаром (привет авторам реструктуризации угольной промышленности).

Помню, в конце 90-х выдалась лютая зима. Я тогда жил с родителями в поселке на окраине города. Трубы отопления, которые шли к домам от газовой поселковой котельной, перемерзли. Люди пытались согреться электрокаминами, но от перегрузки вырубались трансформаторы. У моих родителей еще была угольная печь, и мы пережили этот катаклизм в тепле. Заодно через стену грели соседей, у которых на месте печки уже стоял аквариум.

В результате авральных работ централизованное отопление было восстановлено примерно за неделю. А вот регулярного горячего водоснабжения с тех пор не стало. При этом тарифы на ЖКУ продолжали расти.

На этом фоне появилась идея провести в квартиры газ и установить собственные отопительные котлы и водогрейки. В городе организовалось множество кооперативов по газификации. Вступившие в них граждане рано или поздно получали в своих квартирах газовый счетчик и трубу. Труба была одна, что подразумевало подключение одного-единственного газового прибора. Например, газовой печи. Владельцам квартир, где раньше было печное отопление, немного повезло: у них был второй вентканал, оставшийся от печки. Вовремя подсуетившись, они могли на законных основаниях получить разрешение на подключение двух газовых приборов. Но проблема в том, что требовалось-то три прибора: печь, отопительный котел и водогрейка. Дело было в конце 90- х, надежных и производительных двухконтурных котлов с подогревом воды просто не было. Те, кто поставил двухконтурники, просто мучились. Тем более что с давлением воды были проблемы.

История с газификацией через кооперативы и ООО привела к тому, что все, кто хотел, поставили себе по три газовых прибора, пренебрегая требованиями по вентиляции.

Прошло почти 20 лет. То газовое ООО было выдавлено с городского рынка монополистом. Во многих квартирах сменились собственники, и они просто не знают о том, что с газовыми приборами не все так гладко. Выросло целое поколение людей, которые привыкли, что в их домах всегда попахивает газом.

Во всех квартирах взамен продуваемых насквозь деревянных оконных рам появились более герметичные пластиковые. Вентиляция стала еще хуже.

Требования по обязательному обслуживанию газовых приборов специализированными организациями выполняются лишь формально. Представьте себе контролера, который заведомо знает, что на такой маленькой кухне с такой системой вентиляции просто не может быть такого количества газовых приборов. Его диалог с владельцем квартиры легко смоделировать.

Вышедшее из строя посреди отопительного сезона газовое оборудование владельцы квартир стараются отремонтировать без привлечения газовой службы. Кто-то потому, что знает: бумаги не в порядке. Другой просто экономит: найти мастера через магазин газовой техники проще и дешевле. А третий собирает деньги на ремонт нестабильно работающего котла месяцами. В Шахтах зарплата 15-20 тысяч рублей в порядке вещей, а меньше чем за две тысячи мастер не поедет.

Количество факторов, способствующих взрывам газа в многоэтажках, со временем только растет. Считаю, что газификация многоэтажек была ошибкой. Одни на этом нажились, а другие попали в ловушку по незнанию (или потому, что хотели в XXI веке мыться под горячим душем, а не из тазика).

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Пластиковые окна опасны при взрывах

Причиной масштабных разрушений при взрывах газа могут быть... пластиковые окна. К неожиданному выводу пришли петербургские ученые. Правда, эксперты утверждают, что плюсов в пластиковых окнах больше, чем возможного вреда, и отказываться от них не имеет смысла.

Масштабное исследование провели специалисты Межрегионального института окна и Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. На полигоне в специальных помещениях была устроена серия взрывов, а ученые фиксировали, как себя показывает тот или иной тип стеклопакета. Всего было изучено 16 моделей, из них одна конструкция - это обычное окно советского типа, остальные - современные стеклопакеты. .

Выяснилось, что только "советское окно" разрушается при взрыве на расстоянии 23 метров, остальные остаются целыми. По словам Александры Куренковой, директора Межрегионального института окна, из-за того что стеклопакеты не вылетают, получается, что взрывная волна не может покинуть здание. А это приводит к тому, что взрывная волна "уходит" в соседние помещения, что приводит к значительным разрушениям. Как говорит один из авторов исследования доцент кафедры техносферной безопасности Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Валерий Георгеади, когда взрывная волна находится в помещении, начинают происходить колебания, а это приводит к обрушению несущих конструкций.

Авторы исследования считают, что самым правильным шагом стал бы отказ от пластиковых окон. Правда, другие специалисты относятся к полученным ими результатам с определенным скепсисом. Так, в Судебно-экспертном учреждении федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" "РГ" сообщили, что в подавляющем большинстве случаев причиной пожара и взрыва становится нарушение техники безопасности и какие бы в квартире ни стояли окна, от человеческого фактора они не защитят.

Руководитель петербургской ассоциации ЖК, ЖСК и ТСЖ Марина Акимова говорит, что главная проблема пластиковых окон - это даже не их прочность, а их герметичность.

- Не во всех домах хорошо работает вентиляция, даже там, где ее поддерживают в нормальном состоянии, серьезную нагрузку дают вытяжки. Поэтому в наглухо закрытых квартирах в случае утечки начинает скапливаться газ, что может привести к взрыву. Это серьезная проблема, - говорит Акимова.

Эксперт отмечает: отказываться от пластиковых окон не нужно, они прочные, эстетичные, играют важную роль в энергосбережении. Тем не менее, чтобы обезопасить себя, нужно взять за практику проветривать помещения. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы в вентиляционных каналах всегда была тяга.

Точка зрения

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- Взрывы газа происходят с пугающей регулярностью, и это несмотря на непрерывную работу по совершенствованию законодательства в этой сфере. Прихожу к выводу, что совершенствование осмотров внутриквартирного и внутридомового газового оборудования не принесет результатов. Во-первых, осмотры - раз в два года, а между ними может случиться все, что угодно. Во-вторых, добросовестность и квалификация сотрудников, производящих такие осмотры, часто вызывает вопросы. В-третьих, непонятно, что делать, если плита и колонка неисправны, но у семьи нет средств на покупку нового оборудования. Думаю, сфера газоснабжения в первую очередь нуждается во внедрении "умных" технологий. Например, газоанализаторов с автоматическим перекрытием подачи газа в случае утечки. Не так уж это и дорого, как нас пугают. Простейший анализатор стоит 1-2 тысячи, а если закупать оптом, еще дешевле. Надо предусматривать государственную поддержку для семей с низким доходом.