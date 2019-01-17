Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" уменьшила размер второй котлеты в бургерах. Объяснили это новыми стандартами.

Эксперты гадают о причинах. По словам Игоря Бухарова, рестораны обычно подсчитывают издержки и уменьшают порции. Сейчас негативные факторы - это увеличение цен на топливо, повышение НДС, увеличение цен на коммунальные услуги.

Говорить о нарушении прав потребителей не приходится. "Увеличение или уменьшение порции - это право компании, как и увеличение цены на продукт", - говорит Андрей Андреев, адвокат, управляющий партнер юридического бюро U&Partners. Рецепт "оставить цену, уменьшить порцию" неблагоприятно влияет на доверие потребителя. "Авторитет будет подорван на какое-то время. Потом клиент привыкнет", уверен Бухаров.

Впрочем, уменьшение порций может означать отнюдь не трудные времена, а банальное желание заработать. Уменьшение себестоимости в итоге приносит ощутимую прибыль. А альтернатив у любителей фастфуда немного. Если пойти в ресторан конкурирующей сети, можно заметить, что вся еда по сути однотипная: картофель фри, гамбургеры, мясо в лаваше - роллы.

Компании соревнуются в маркетинге, а продукция тем временем практически не меняется. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов считает, что транснациональные гиганты - "Бургер Кинг", "Макдоналдс", "KFC" - сегодня серьезно теснят любой исконно российский фастфуд и забирают значительную долю рынка. Большинство арендодателей слабо поддерживают отечественных игроков, оставляя приоритет за мастодонтами фастфуда.

"Наши зачастую просто не могут с ними тягаться. Хотя бы из-за условий аренды. Если для наших игроков она почти всегда фиксированная, то для этих компаний речь идет про некий определенный процент", - отмечает Сергей Миронов.

Большие транснациональные компании правят рынком с 2016 года. До этого момента в фастфуд активно вкладывались, появлялись новые игроки. Дело в том, что в 2014 году потребитель стал больше экономить и больше прибегать к фастфуду. Инвесторы направились в ту же сторону. А затем случилось некое перенасыщение рынка игроками и концепциями. С этого момента начался спад. Уцелели только гиганты. Между тем бургеры и картошка фри не собираются прощаться с популярностью. В декабре аналитики сервиса электронных платежей "Яндекс.Деньги" пришли к выводу, что спрос на фастфуд в России вырос в два раза.

Катализатором стало активное распространение доставки. Сегмент быстрого питания в доставке растет примерно 5 раз в год. По последнему исследованию Delivery Club, бургер - самое популярное блюдо, которое заказывают в России.

Маркетинговые шаги

Яиц больше - цена меньше?

Птицефабрика-производитель девятка яиц после поднявшейся шумихи пообещала продавать их по цене восьми яиц первой категории.

По сути, одно яйцо покупатель получит бесплатно, что позволит сэкономить более 11 процентов, сообщили в пресс-службе удмуртского агрохолдинга, которому принадлежит птицефабрика.

Фото: Агрохолдинг "Комос групп"

На предприятии уточнили, что это не разовая акция. Яйца в упаковке по девять штук по цене восьми будут продавать всегда.

"Данный вид продукции мы выпустили еще в начале 2018 года по заказу одной из торговых сетей Санкт-Петербурга, - прокомментировала заместитель гендиректора по маркетингу удмуртского агрохолдинга Юлия Сергеева. - И основной целью было выделиться из числа многочисленных производителей, показать покупателю упаковку нового формата".

Корреспонденты "РГ" в Питере проверили, сколько стоит девяток яиц от удмуртского производителя. В одной из сетей упаковка продавалась по 63 рубля за девять штук. По этой цене в Питере можно купить и десяток яиц. В другой сети девятки продаются по 64,5 рубля. В среднем же яйца первой категории в городе можно купить по 70-75 рублей за десяток. В Удмуртии "девятки" еще не видели. Средняя цена яиц первой категории за 10 штук - 70 рублей.

А на Урале власти и производители решили поддержать население дюжиной "нежадных" яиц. При новом, увеличенном до 12 ячеек формате яичной упаковки предприниматели намерены оставить цену на товар, как за привычный десяток. В среду на пресс-конференции глава региона в ответ на вопрос о манипуляции производителей с ценами за счет урезания объема товара, заявил журналистам, что и на Урале в упаковке будет не менее 12 яиц.

Через пару часов руководитель одной из крупнейших уральских птицефабрик Александр Засыпкин объявил, что начинает выпуск упаковок с дюжиной яиц. "Это обсуждалось еще до выступления губернатора, - пояснил предприниматель. - Мы хотим сделать дюжину по цене за десяток, чтобы показать покупателям: не все поставщики одинаковые в отношении к потребителям".

На лишней паре яиц в упаковке предприятие не прогорит, уверяет Засыпкин. По словам директора, маржа между затратами и прибылью крупного производителя позволяет сдерживать цену. К тому же основным видом бизнеса для этой компании является продажа курицы. Новинку хотят выставить на продажу уже в ближайший понедельник. Правда, пока дюжина по цене десятка появится только в фирменных магазинах птицефабрики, где производителю можно корректировать торговую наценку. Сеть магазинов охватывает 11 городов области, так что приобрести "нежадные" яйца уральцы смогут не только в Екатеринбурге.

Подготовили Яна Шамаева, Светлана Добрынина