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Популярное Android-приложение оказалось очень опасным

17.01.2019,  
11:38
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock
Фото: iStock

Файловый менеджер под названием ES File Explorer, загруженный более 500 миллионов раз, является одним из самых популярных приложений для Android в мире. Отчасти именно поэтому найденная в нем ошибка является критической.

Уязвимость была обнаружена французским исследователем в области информационной безопасности Баптистом Робертом, который поделился своими изысканиями с авторитетным изданием TechCrunch. По словам Роберта, в приложении, которое представляет собой удобный инструмент для просмотра файлов, изображений и документов, имеется собственный веб-сервер. В нем и кроется угроза.

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Исследователь утверждает, что веб-сервер делает устройство открытым для целого ряда атак, включая кражу данных. Если злоумышленник подключится к той же сети Wi-Fi, что и смартфон с установленным на нем ES File Explorer, то он сможет похищать с атакованного устройства картинки, видеофайлы и списки установленных приложений. Скрыто и удаленно извлекать данные можно как из памяти девайса, так и с подключенной к нему microSD-карты.

В качестве доказательства своей правоты Баптист Роберт написал скрипт, позволяющий удаленно организовать кражу информации. Уязвимость, как утверждает эксперт, затрагивает все версии ES File Explorer, вплоть до 4.1.9.5.2. С ее помощью можно также запускать приложения на стороне жертвы.

Разработчик файлового менеджера пока никак не прокомментировал проблему.

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