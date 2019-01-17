Посол РФ: Попытки втянуть Боснию в НАТО угрожают стабильности на Балканах

У России есть серьезные международные обязательства перед Боснией и Герцеговиной и ее народами. В этой связи Москва последовательно выступает в поддержку Дейтонских мирных соглашений, положивших конец кровопролитию в БиГ в 1995 году. Роль же здесь международного сообщества перестала быть конструктивной, а попытки насильно втянуть страну в НАТО представляют угрозу для стабильности на Балканах. Такую позицию сегодня озвучил посол Российской Федерации в Сараево Петр Иванцов в ходе чтения лекции в университете Мостара.

"Помимо нашего интереса к всестороннему развитию двусторонних дружественных отношений с Боснией и Герцеговиной у России есть и серьезные международные обязательства перед вашей страной и ее народами, - отметил высокопоставленный дипломат. - Речь, разумеется, идет о Дейтонском мирном соглашении, Россия является одним из его свидетелей или, как говорят, гарантов, входит в состав Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения. Хочу, чтобы вы твердо знали - Россия последовательно выступает в поддержку Дейтона, его основополагающих принципов суверенитета, независимости, территориальной целостности Боснии и Герцеговины, ее дейтонской структуры из трех равноправных государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, безальтернативности равноправного диалога, компромисса и консенсуса между ними по всем представляющим взаимный интерес вопросам. Убеждены, что только на этой основе - равноправия и взаимного уважения, учета законных интересов друг друга - можно строить будущее государства и общества. Да, дейтонская схема сложная, многоуровневая, но вполне работоспособная и, что самое главное, на практике обеспечивает необходимую координацию и реализацию интересов всех народов в интересах мира, стабильности и безопасности, социально-экономического развития. Все, что требуется - это открытость к диалогу и конструктивное отношение к партнерам".

Посол подчеркнул, что "есть много вопросов и к международному сообществу в связи с Дейтоном, его роли в местных процессах, не всегда, прямо скажем, конструктивной и объективной".

"Мы исходим из того, что время менторства и вмешательства извне во внутренние дела суверенной Боснии и Герцеговины прошло, - указал он. - Вы сами, народы Боснии и Герцеговины, должны определять свою политику и ее реализовывать, только вы ответственны за свое будущее, все в ваших руках. Внешний протекторат в лице Высокого представителя себя исчерпал и уже мешает развитию страны, мы поощряем движение в направлении его сокращения и закрытия".

Петр Иванцов назвал отрадным тот факт, что у России с Боснией и Герцеговиной сформировалось вполне всеобъемлющее политическое взаимопонимание.

"Мы видим, что все народы Боснии и Герцеговины настроены в пользу развития сотрудничества с Россией, отвечаем тем же, - сообщил он. - Хотел бы подчеркнуть, что, вопреки некоторым утверждениям, мы не имеем совершенно ничего против вашего сближения с Евросоюзом. Это ваш выбор и мы его абсолютно уважаем, а также ценим, что отношения с Россией также являются одним из приоритетов Боснии и Герцеговины".

Дипломат отдельно остановился на тематике втягивания БиГ в Североатлантический альянс:

"Что касается НАТО - сейчас это весьма актуальная тема здесь, - то мы всегда исходили из того, что, опять же, решать вам и только вам, народам Боснии и Герцеговины. Россия ни в коем случае не вмешивается, я вам уже говорил, что так мы дела не ведем. Однако видим, что давление на вас осуществляется совсем с другой стороны. Мы лишь отмечаем, а тут у нас есть и право, и обязанность как страны-гаранта Дейтона, что по теме сближения с НАТО консенсус в Боснии и Герцеговине отсутствует, следовательно, движение по этому направлению может представлять угрозу для стабильности в стране и регионе, что противоречит и Дейтону, и более широким целям международного сообщества. Кроме того, и уж тут мы вполне можем считать себя экспертами, НАТО как военно-политический блок никакой стабильности и безопасности, не говоря об экономическом развитии, не способствует, лишь проводит ненужные разделительные линии".

Между тем Глава российского МИДа Сергей Лавров в среду обратил внимание на то, что на Западе многие поднимают вопрос о необходимости пересмотра Дейтонских мирных соглашений для втягивания БиГ в НАТО.

"На днях прочитал, что в США в отношении Боснии и Герцеговины уже давно идет достаточно критический разговор о том, что сербы в Боснии играют деструктивную роль, - подчеркнул министр. - Недавно какой-то мозговой центр в США указал, что пора отказаться от Дейтонских соглашений, потому что сербы будут тормозить вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. То есть цель опять поставлена - не благополучие Боснии и Герцеговины и всех ее трех государствообразующих народов, а вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Вот, с чем мы не можем согласиться, потому что это менталитет прошлого, если не позапрошлого века. В ситуации, когда все мы провозгласили стремление построить общее экономическое, гуманитарное пространство, обеспечить в Евроатлантике неделимую, равную безопасность, это все является подменой международного права натоцентричными, а не универсальными правилами. Таких примеров можно привести множество".

При этом не только в Вашингтоне, но уже и Анкаре стали говорить о том, что Дейтонские соглашения нуждаются в пересмотре, так как в их нынешней форме они якобы не принесут решения относительно будущего Боснии и Герцеговины. Эту мысль в среду озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, находившейся с официальным визитом в Анкаре.

"ООН должна вмешаться и сделать важный шаг к пересмотру Дейтонских соглашений", - цитирует слова турецкого лидера агентство Anadolu.

Комментируя происходящие события в регионе, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева отметила, что Балканы в очередной раз стали ареной столкновения интересов ведущих игроков мировой политики. При этом коллективный Запад стремится втянуть в НАТО все бывшие республики Югославии. Для этого совместные усилия Вашингтона и Брюсселя сконцентрированы на окончательном решении "сербского вопроса" и минимизацию, а в идеале - к сведению к нулю - здесь российского культурно-гуманитарного, экономического (прежде всего, энергетика) и политического присутствия.