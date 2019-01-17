Путин отметил разносторонние отношения с Сербией

В начале двусторонних переговоров с сербским лидером Александром Вучичем Владимир Путин заявил о том, что отношения двух стран становятся все более диверсифицированными, разносторонними. Сотрудничество идет по всем направлениям : от энергетики до культуры. Российский президент также рассказал о росте товарооборота между двумя странами. "Два миллиарда долларов фактически", - сказал он.

Путин также отметил "давние глубокие корни наших отношений и очевидную духовную близость наших народов". "Все это помогает нам выстраивать отношения сегодня", - пояснил российский президент.

Он поблагодарил Сербию за теплый прием и сказал, что "очень рад возможности посетить дружественную, братскую Сербию".

"Это видно прямо по лицам людей на улицах города", - пояснил президент.