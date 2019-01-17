Путин поручил разработать курсы для чиновников по волонтерской деятельности

Правительству нужно до июля утвердить план реализации Концепции развития добровольчества (волонтерства) до 2025 года. Также необходимо создать единый открытый информресурс со сведениями о социально ориентированных НКО - получателях господдержки и утвердить план мероприятий по популяризации добровольчества, включающий не только социальную рекламу, но и создание соответствующих кинофильмов.
Кроме того, Владимир Путин поручил к осени разработать курсы и дисциплины для включения в основные профессиональные и дополнительные образовательные программы для руководителей и работников органов власти, местного самоуправления и подведомственных им организаций - в целях ознакомления с добровольческой деятельностью и работой социально ориентированных НКО.
Также необходимо внести поправки, направленные на совершенствование системы отчетности социально ориентированных НКО, а также распространение на них особенностей регулирования труда работников сферы малого бизнеса и сроков проведения проверок.
Еще глава государства поручил представить предложения по распространению на социально ориентированные НКО отдельных мер господдержки, предусмотренных для малого и среднего предпринимательства с аналогичными численностью работников и размером доходов, а также особых условий участия в приватизации арендуемого государственного или муниципального имущества.
Кроме того, следует представить предложения по развитию международного сотрудничества в сфере добровольчества и по расширению перечня оснований для выдачи обыкновенной гуманитарной визы на въезд в Россию, предусмотрев ее выдачу на основе принципа взаимности иностранцам-волонтерам, въезжающим в РФ.
Региональным органам власти рекомендовано разработать межведомственные программы развития добровольчества, сформировать систему ресурсных центров по поддержке волонтерства и межведомственные советы по развитию добровольчества и социально ориентированных НКО, а также проводить конкурсы на предоставление грантов таким некоммерческим организациям. Еще одна рекомендация - разработать региональные программы по развитию паллиативной помощи.