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17.01.2019 17:10
Рубрика: Власть

Путин поручил разработать курсы для чиновников по волонтерской деятельности

Текст: Кира Латухина
Распространить ряд мер господдержки малого и среднего бизнеса на социально ориентированные НКО, упростить визовый режим для иностранных добровольцев по принципу взаимности и разработать курсы для чиновников по взаимодействию с волонтерами поручил президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Правительству нужно до июля утвердить план реализации Концепции развития добровольчества (волонтерства) до 2025 года. Также необходимо создать единый открытый информресурс со сведениями о социально ориентированных НКО - получателях господдержки и утвердить план мероприятий по популяризации добровольчества, включающий не только социальную рекламу, но и создание соответствующих кинофильмов.

Кроме того, Владимир Путин поручил к осени разработать курсы и дисциплины для включения в основные профессиональные и дополнительные образовательные программы для руководителей и работников органов власти, местного самоуправления и подведомственных им организаций - в целях ознакомления с добровольческой деятельностью и работой социально ориентированных НКО.

Также необходимо внести поправки, направленные на совершенствование системы отчетности социально ориентированных НКО, а также распространение на них особенностей регулирования труда работников сферы малого бизнеса и сроков проведения проверок.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Еще глава государства поручил представить предложения по распространению на социально ориентированные НКО отдельных мер господдержки, предусмотренных для малого и среднего предпринимательства с аналогичными численностью работников и размером доходов, а также особых условий участия в приватизации арендуемого государственного или муниципального имущества.

Кроме того, следует представить предложения по развитию международного сотрудничества в сфере добровольчества и по расширению перечня оснований для выдачи обыкновенной гуманитарной визы на въезд в Россию, предусмотрев ее выдачу на основе принципа взаимности иностранцам-волонтерам, въезжающим в РФ.

Региональным органам власти рекомендовано разработать межведомственные программы развития добровольчества, сформировать систему ресурсных центров по поддержке волонтерства и межведомственные советы по развитию добровольчества и социально ориентированных НКО, а также проводить конкурсы на предоставление грантов таким некоммерческим организациям. Еще одна рекомендация - разработать региональные программы по развитию паллиативной помощи.

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