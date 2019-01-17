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17.01.2019 21:08
Рубрика: Власть

Путин: Турция намерена выстраивать отношения с партнерами в Европе

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин заявил, что Турция позитивно относится к появлению новых партнеров по "Турецкому потоку".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин не исключил прокладку "Турецкого потока" через Грецию

"На следующей неделе у меня будет президент Турции, я знаю его позицию, Турция относится тоже позитивно весьма, работает в этом направлении, хочет выстраивать отношения со своими партнерами в Европе, и намерены это делать, будем работать, посмотрим, что получится”, - заявил президент.

Он также сообщил, что Россия готова вложить около $1,4 млрд в развитие инфраструктуры в Сербии для проведения через эту страну ветки "Турецкого потока".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Газопровод "Турецкий поток"
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