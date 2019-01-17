Путина у храма в Сербии встретили тысячи человек

В Белграде Владимир Путин посетил Храм Святого Саввы. Вокруг храма собрались тысячи человек, которые встречали российского президента приветственными транспарантами и плакатами с фотографиями Путина.

Храм святого Саввы - один из крупнейших в мире православных соборов, посвященный самому почитаемому сербскому святителю.

С 2015 года по поручению Владимира Путина Россотрудничество стало генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства собора. Работы проводятся за счет внебюджетных средств, которые предоставляются российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии.