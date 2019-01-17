Рада разрешила миноброны Украины напрямую закупать вооружения за рубежом

Верховная рада разрешила министерству обороны Украины без посредников импортировать вооружения из-за границы. Как сообщает агентство УНИАН, "за" проголосовали 236 депутатов из 338 присутствовавших.

Согласно внесенным в несколько законодательных актов изменениям, оборонный заказ утверждается кабмином и согласовывается с комитетом Верховной рады, занимающимся вопросами национальной безопасности. Госзаказчик при получении соответствующих полномочий может заключать договоры (контракты) по оборонному заказу на поставку продукции, работ и услуг оборонного назначения, в том числе за рубежом. При этом отбор закупка может осуществляться путем заключения контракта напрямую с иностранным производителем или поставщиком - без посредников.

Предполагается, что это позволит оптимизировать и ускорить процесс закупок, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги

Документ теперь должны подписать спикер Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.