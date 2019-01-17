Раскольники опять захватили канонический храм на Украине

Новости

В Тбилиси число жертв взрыва газа выросло до четырех 23:37
Крупный производитель водки объяснил задержание гендиректора 23:21
В Тбилиси в многоэтажном доме взорвался газ: есть жертвы 22:24
Назван главный кандидат на участие в "Евровидении-2019" от России 22:05
Во Львовской области отменили запрет на "русскоязычный культурный продукт" 22:01
Ставки по рублевым вкладам вернулись к уровню августа 2017 года 21:59
В центре Москвы насмерть замерзла женщина 21:31
Цены на тепличные овощи могут вырасти 21:25
Будущие преподаватели РКИ из Сибири прошли стажировку в Сербии 21:22
Вышел первый тизер "Охотников за привидениями 3" 21:20
В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах 20:54
В Прикамье в шахте "Уралкалия" погиб рабочий 20:49
Число жертв теракта в сирийском Манбидже выросло до 27 20:45
Рубль вырос по отношению к доллару и евро 20:17
Минтранс предложил добавить средства на льготные полеты с Дальнего Востока 20:15
Умер режиссер Ленин Раджендран 20:15
"Русский дом" в Давосе объявил программу мероприятий к форуму 20:02
Производитель девятка яиц пообещал продавать его по цене восьми 19:57
США анонсировали 2 февраля запуск процедуры выхода из ДРСМД 19:45
В Москве коллекторы "атаковали" школу 19:18
Украина вошла в ТОП-10 по темпу роста долларовых миллионеров 19:18
Названа причина смерти актера Павла Салиман-Владимирова 19:01
В Госдуме назвали цель санкций против "сотрудников ГРУ" 18:57
Под Белгородом убившую внучку бабушку приговорили к 16 годам тюрьмы 18:50
Организаторов премии "Грэмми" обвинили в дискриминации женщин 18:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
17.01.2019 00:30
Рубрика: В мире

Пришли без креста

Раскольники опять захватили канонический храм на Украине
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Столичный выпуск №7766 (8)
Вчера с Украины пришло известие об очередном нападении раскольников на канонический храм Украинской православной церкви Московского патриархата. За угрозами священнику в его собственном доме и попыткой рейдерского по сути захвата церкви наблюдали сотрудники полиции. Они не только бездействовали, но фактически покровительствовали вандалам.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Путин назвал политическим проектом создание "новой церкви" на Украине

Подробности драматичных событий, которые разворачивались в западноукраинском селе Шандровец, рассказали в пресс-службе Львовской епархии УПЦ. Конфликт разгорелся между земляками. Прямо в дом к настоятелю храма Святого Иоанна Крестителя ворвались его односельчане - среди них были и простые селяне, и лица с властными полномочиями, а возглавлял группу председатель сельсовета. По свидетельству очевидцев, нападавшие выломали дверь, потребовали от священника оставить храм и передать им ключи, а затем отправились "срезать замки" на церковных дверях. Группа причисляет себя к так называемой новой "православной церкви Украины", которая накануне объединила представителей двух раскольничьих направлений, а в конце января получила томос об автокефалии (указ о церковном самоуправлении) от Константинопольского патриарха. В РПЦ настаивают, что он не имеет канонической силы.

В Львовской епархии потребовали от властей остановить произвол и "защитить верующих и настоятеля от посягательства на свободу вероисповедания". Там назвали незаконным вмешательство главы сельсовета в дела церковной общины и самовольное постановление о ее переходе в новую структуру.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах
Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией
Число жертв теракта в сирийском Манбидже выросло до 27