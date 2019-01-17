Раскольники опять захватили канонический храм на Украине

Вчера с Украины пришло известие об очередном нападении раскольников на канонический храм Украинской православной церкви Московского патриархата. За угрозами священнику в его собственном доме и попыткой рейдерского по сути захвата церкви наблюдали сотрудники полиции. Они не только бездействовали, но фактически покровительствовали вандалам.

Подробности драматичных событий, которые разворачивались в западноукраинском селе Шандровец, рассказали в пресс-службе Львовской епархии УПЦ. Конфликт разгорелся между земляками. Прямо в дом к настоятелю храма Святого Иоанна Крестителя ворвались его односельчане - среди них были и простые селяне, и лица с властными полномочиями, а возглавлял группу председатель сельсовета. По свидетельству очевидцев, нападавшие выломали дверь, потребовали от священника оставить храм и передать им ключи, а затем отправились "срезать замки" на церковных дверях. Группа причисляет себя к так называемой новой "православной церкви Украины", которая накануне объединила представителей двух раскольничьих направлений, а в конце января получила томос об автокефалии (указ о церковном самоуправлении) от Константинопольского патриарха. В РПЦ настаивают, что он не имеет канонической силы.

В Львовской епархии потребовали от властей остановить произвол и "защитить верующих и настоятеля от посягательства на свободу вероисповедания". Там назвали незаконным вмешательство главы сельсовета в дела церковной общины и самовольное постановление о ее переходе в новую структуру.