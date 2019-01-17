Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году

Рассекречен исторический документ - рапорт маршала Жукова от 29 января 1945 года Государственному комитету обороны СССР, который возглавлял Иосиф Сталин. Он представлен на заседании рабочей группы Российского исторического общества (РИО).

В документе командующий войсками Первого Белорусского фронта маршал Георгий Жуков сообщает о том, что за 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 километров и большая часть Польши освобождена от фашистов. Также маршал пишет о том, что стремительное продвижение советских войск не дает гитлеровцам "разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги" и угонять мирное население в плен, а также грабить, "вывозить скот и продовольствие".

Маршал сообщает и том, что в освобожденных городах - Лодзи, Радоме, Томашове, Быдгоще - "сохранены все действующие промышленные предприятия со всем оборудованием и запасами сырья".

А вот Варшаву, как отмечает Жуков, фашисты превратили в руины.

"Город мертв, - пишет Жуков. - Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством армии Краевой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города".