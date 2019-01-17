Анализ крови будут брать без иглы и боли

В московском наукограде Троицке запущено производство уникального медицинского аппарата. Он позволяет взять анализ крови без боли и острых иголок. Стерильность абсолютная, а ранка заживает очень быстро. Фантастика? Нет, это реальная российская разработка, поддержанная Фондом "Сколково", АСИ и московским Фондом содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере.

Вся "фишка" аппарата в суперлазере, безопасном для глаз и рук. Подносишь палец, нажимаешь кнопку, и в ту же секунду в нем образуется микроканал, достаточный для забора крови на клинический анализ. Причем глубина "прокола" регулируется: для ребенка и для взрослого мужчины она, конечно, будет разной. Боль ни тот, ни другой в любом случае не почувствует - лазер работает ювелирно и при этом не требует ни дорогих "расходников", ни защитных очков.

Как новая разработка может изменить медицину? Сегодня во всех больницах и поликлиниках для анализа крови из пальца используют два типа "прокалывателей". Первый - обычная заточенная пластинка из нержавеющей стали. Стоят такие относительно дешево. Но есть и минусы - острая боль, так как разрез получается очень глубоким. Болеть ранка может несколько дней: здесь многое зависит от мастерства медсестры. При этом медицинский работник и сам рискует уколоться, например, при утилизации использованных иголок. Поэтому такие "пластинки" считаются устаревшими, многие страны от них уже давно отказались.

Второй тип "прокалывателей" - безопасные автоматические ланцеты в пластиковом корпусе. Подносишь такой "колпачок-наперсток" к пальцу, нажимаешь кнопку-пружинку, и из него на секунду выскакивает игла, а потом прячется обратно. При этом нажать кнопку во второй раз не получится - в корпус встроена автоматическая защита от повторного использования. Такие ланцеты-"колпачки" намного дороже обычных. К тому же в России не производятся: больнице один такой обходится в среднем в 8-12 рублей.

- Это именно тот случай, когда мы можем говорить об эффективном импортозамещении. По сравнению с зарубежными автоматическими ланцетами стоимость одного прокола на нашем лазерном приборе примерно в два раза ниже. Она не превышает 5,5 - 6 рублей, - рассказывает автор проекта и руководитель медицинского стартапа "НСЛ" Екатерина Савчук. - Разработка аппарата шла более 10 лет. Наш стартап образовался из другой компании, которая производит лазерные кристаллы. Мы уже провели клинические испытания и получили регистрационное удостоверение, лицензию на производство. Ресурс прибора рассчитан не менее чем на 80 тысяч проколов - это примерно пять лет бесперебойной работы. После чего мы можем провести техобслуживание, и он проработает еще пять лет.

Перспективы разработки? Уже готов прототип портативного лазерного устройства для анализа крови, работающий на батарейках. Оно может применяться, например, для измерения уровня глюкозы в домашних условиях. Для диабетиков, которые прокалывают палец несколько раз в день, прибор может стать одним из самых полезных медицинских гаджетов.