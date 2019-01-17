Блогеры перекрыли Новый Арбат ради съемок клипа

Столичное управление ГИБДД начало проверку после публикации видеоролика, в котором популярные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата для съемок клипа.

Полиция сейчас устанавливает личности тех, кто запечатлен на видео, и пытается с ними связаться, чтобы пригласить для разбирательства, сообщили "РГ" в ведомстве.

На опубликованных на страницах блогеров в Instagram клипах хорошо видно, как премиальные автомобили перекрывают три полосы движения на Новом Арбате ради эффектных съемок.

Многие пользователи соцсетей отреагировали на публикацию клипа с критикой, заявив, что блогеры во время съемок создали аварийную ситуацию и образовали пробку. Напомним, в октябре прошлого года подобный случай произошел на МКАД - там певица Оксана Яковлева так же создала пробку ради съемок клипа. После разбирательства она была оштрафована на 20 тысяч рублей.