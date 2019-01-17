Театр-цирк "7 пальцев" (The 7 Fingers) из Канады хорошо известен российским зрителям. Те, кто бывал в Театре мюзикла, когда там гастролировала канадская труппа, вряд ли забудут эти выступления. Да и совместные проекты Театра мюзикла и "7 пальцев" тоже. А в 2014 году "7 пальцев" приняли участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Поэтому неудивительно, что Россия стала первой страной, куда канадцы привозят свой новый спектакль. Более того - в Москве состоится его мировая премьера, что весьма почетно. Называется постановка "Пассажиры".

Специально для Театра мюзикла премьеру новой постановки цирк "Семь пальцев" покажет в Москве, а не в Париже. Фото: Театр Мюзикла.

"Обычно мировую премьеру своей новой постановки "7 пальцев" дают в Париже, - сообщил генеральный продюсер Театра мюзикла Давид Смелянский (он же открыл в свое время этот театр-цирк для россиян). - На этот раз специально для Театра мюзикла было сделано исключение".

В 2014 году "7 пальцев" приняли участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи

"Мы рады принимать наших друзей из Канады в здании кинотеатра "Россия", где мы работаем с прошлого года, - отметил художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой. - Кстати, первым спектаклем, который мы представили здесь, стал мюзикл "Принцесса цирка", поставленный при участии "7 пальцев".

Спектакль "Пассажиры" расскажет историю нескольких случайных попутчиков, которые встретились в вагоне поезда. Посредством языка тела, с помощью танца и акробатики международная команда разножанровых актеров предлагает зрителю встретиться с героями, похожими на него самого. В спектакле много видеопроекций и оригинальной музыки. Режиссер "Пассажиров" - Шена Кэрролл - известна по своим постановкам для Cirque du Soleil, номеру для церемонии вручения премии "Оскар" и цирковому шоу "Королева ночи" на Бродвее в Нью-Йорке. За хореографию для спектаклей "7 пальцев", "Следы" (Traces) и "Обстоятельство" (Circumstance) Шена была удостоена престижных театральных премий Drama Desk Award и Bay Area Theatre Critic’s Circle.

"В путешествии время для недавних незнакомцев останавливается, - рассказывает Шена Кэрролл о своем новом спектакле. - Размышляя над своим прошлым и будущим, они то грустят о нереализованных возможностях, то предаются утопическим фантазиям. Вдохновленные движением и сменой пейзажа, они делятся своими историями о бегствах и встречах, потерях и обретениях. И пока пространство заполняет ритмичный звук поезда, срывая покровы с их жизненного багажа, они срывают покровы с самих себя - перед друг другом и зрителем".

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Спектакли канадского цирка "7 пальцев" в Театре мюзикла будут идти три недели - с 18 января по 9 февраля.