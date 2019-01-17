Эдуард Бояков рассказал о творческих планах МХАТа имени Горького

Новое руководство МХАТа имени Горького - худрук Эдуард Бояков, его заместитель по творческой работе Сергей Пускепалис и заместитель по литературной работе Захар Прилепин - рассказали о своих планах, готовящихся премьерах и дальнейшей реконструкции здания на Тверском бульваре.

Замминистра культуры РФ Павел Степанов заметил, что минкультуры идею поддерживает, но пока нет ни точных сроков ремонта, ни понимания, будет ли закрыт театр для посещения на время работ. После чего Эдуард Бояков пояснил: "Мы имеем дело с уникальным памятником, здание прекрасное, но находится в сложном состоянии. Необходимы дальнейшие ремонтные работы, чтобы оно не просто вызывало эстетическое удовольствие, но и отвечало всем техническим требованиям и требованиям безопасности. Мы хотим создать внутри комфортную навигацию, аутентичные интерьеры, технически перезагрузить помещения. Три дня назад мы встречались с восьмидесятивосьмилетним архитектором Владимиром Кубасовым (проектировавшим здание МХАТа им. Горького на Тверском бульваре. - Ред.) и молодым архитектором Тамарой Мурадовой. С обследования здания они начинают долгий и серьезный путь.

О реальной программе развития - без вежливых комплиментов в адрес прежнего руководства театра и протокольных обещаний - было сказано только в самом финале пресс-конференции. "Я очень активно переписывался в социальных сетях с некоторыми зрителями нашего театра. Было беспокойство, много вопросов. Есть такие опасения: вот пришла новая команда, не превратим ли мы сейчас МХАТ им. Горького в "Горький-центр", -- сделал заявление Эдуард Бояков. - Нет, может, кто-то этого и хочет, но этого не будет. Останется Московский Художественный академический театр имени Горького. Мы осознаем ответственность, которая на нас возложена, и мы будем делать все для того, чтобы преемственность, о которой мы говорим, безусловно, сохранилась. И бояться ничего не надо - в том числе и обсуждая вопросы о руководстве театром. Да, это правда, я говорил и говорю сейчас, что ситуация непростая, безусловно, мы имеем проблемы с другим поколением.

И то, что министр говорил, представляя нас в разговоре с Татьяной Дорониной, то, что предлагал ей пост президента, который она приняла, и то, что министр апеллировал и к Владимиру Андрееву с Олегом Меньшиковым, и к ситуации в музее Пушкина, - мне кажется, это правильный, здоровый и нормальный прецедент".

Оживление вызвал вопрос, как часто новый художественный руководитель должен бывать в театре. "Я ушел полтретьего ночи сегодня из театра, а пришел без десяти девять утра, - поделился Бояков. - И надеюсь, что Сергей Пускепалис сейчас выпустит спектакль в театре у Владимира Машкова и последует моему примеру. И Захар Прилепин, когда допишет книгу. Конечно, я не рассчитываю, что Захар Прилепин будет каждый день в театре - он писатель, и он нам нужен в этом качестве".

Самое главное - это написанное шариковой ручкой объявление на кассе: "Билетов нет"

15 марта, в день рождения писателя, состоится премьера по повести Валентина Распутина "Последний срок", инсценировкой и постановкой займется Сергей Пускепалис. "Мы решили начать с повести Распутина, которую сам автор считал своей главной книгой. В ней говорится о патриотизме, любви к родине, своему народу, и делается это просто и искренне. Писатель объясняет этим произведением, откуда мы вышли и куда идем, - комментировал Пускепалис. - И еще, что бы мы вам сейчас ни рассказывали о своих планах и задачах, самое главное - это написанное шариковой ручкой объявление на кассе: "Билетов нет". Тогда можно будет считать, что все наши усилия увенчались успехом".Также в марте кинорежиссер и по совместительству один из трех худруков Театра им. Моссовета Андрей Кончаловский во МХАТе им. Горького выпустит спектакль "Сцены из супружеской жизни" по сценарию Ингмара Бергмана. "Это будут сцены из российской супружеской жизни времен перестройки", - пообещал Андрей Кончаловский.