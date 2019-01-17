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Глава самоуправления обсудил с полицейскими порядок в Калуге

17 января глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов принял участие в оперативном совещании УМВД России по городу Калуге. В совещании также принимали участие первый заместитель городского головы - начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, председатель Калужского районного суда Игорь Лазуткин, руководство городского и областного управлений министерства внутренних дел.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов представил доклад об итогах оперативно-служебной деятельности городской полиции в 2018 году.

Были озвучены данные о криминальной обстановке в городе, организации работы по раскрытию преступлений, работе по обеспечению безопасности дорожного движения, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями и подростковой преступностью.

Всего в прошлом году на территории города было зарегистрировано 5431 преступление, в том числе 1413 тяжких и особо тяжких. Наиболее распространенными преступлениями были кражи - 35,3%, мошенничества - 14,5% и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков - 11,8%. За 2018 год в Калуге было раскрыто 2702 преступления, раскрываемость составила 52,6%.

Фото: Калужская городская Дума
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Глава городского самоуправления поблагодарил сотрудников полиции за успешную работу и обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории города.

- Сотрудники УМВД обеспечили безопасность большого количества массовых мероприятий, проходивших в Калуге в 2018 году, - отметил Александр Иванов, - в текущем году продолжится наша совместная работа, только общими усилиями правоохранительных органов, органов местного самоуправления и территориальных общин можно обеспечить общественный порядок и безопасность. Особое значение имеет тесное взаимодействие полиции и ТОС. В связи с тем, что почти половину преступлений, совершаемых в городе, составляют кражи и мошенничество, необходимо активизировать разъяснительную работу с жителями, сообщить им о мерах предосторожности, о том, как не стать жертвой преступников, которые зачастую выдают себя за сотрудников социальных или коммунальных служб.

Также глава городского самоуправления затронул вопрос поддержания порядка на детских и спортивных площадках, которые нередко становятся местом распития спиртных напитков и точкой притяжений для антисоциальных элементов.

Фото: Калужская городская Дума
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- От жителей поступил ряд обращений, с просьбой демонтировать уличные тренажерные комплексы, которые в ночное время становятся пристанищем для пьяных компаний, - сообщил Александр Иванов, - по просьбе жителей уже был демонтирован тренажерный комплекс во дворе дома № 52 по улице Суворова, поступают жалобы и от жителей дома № 48 по улице Октябрьской. Необходимо принять все необходимые меры для защиты калужан и обеспечения их спокойного и комфортного проживания.

Глава Калуги пожелал стражам порядка новых успехов в служебной деятельности, сотрудникам УМВД были вручены медали, благодарственные письма и объявлены приказы о присвоении очередных званий.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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