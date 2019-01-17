Новости

Чувашский театр оперы и балета покорил зрителей Германии 20:03
Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 19:57
В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем 19:49
США заявили о возможности спасти ДРСМД 19:31
Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра 19:23
Пенсионный фонд России сократит четверть сотрудников 19:17
Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 19:08
Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге 19:08
Бастрыкин поручил проверить информацию о самостроях у моря в Сочи 18:59
Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 18:50
"Единая Россия" запустит всероссийский контроль над нацпроектами 18:43
Московские школьники предложили несколько перспективных изобретений 18:36
Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета 18:35
В Подмосковье видеокамеры стали следить за автобусными остановками 18:35
Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin 18:31
Под Калининградом на пляж вынесло немецкую торпеду времен войны 18:22
Под Саратовом подростков заподозрили в насилии в отношении сверстницы 18:18
Сербский президент подарил Путину щенка овчарки 18:16
"Победа" перестанет летать за границу из Санкт-Петербурга 18:13
Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новой экранизации сказки "Ведьмы" 18:07
Актера из сериала "Глухарь" Ефременкова обвинили в изнасиловании 18:05
Учительница из Тольятти рассказала, почему ударила школьницу 18:05
Видео: Как дать елке вторую жизнь 18:03
Жители Сербии встретили Путина аплодисментами 17:56
Новые американские корабли прибрежной зоны назвали бесполезными 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 19:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Одна из столичных компаний каршеринга составила рейтинг самых необычных вещей, которые клиенты забывают в арендованных машинах. "Вечерняя Москва" пишет, что только за последний год пользователи оставили более 8 тысяч разных предметов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Что крадут из автомобилей пользователи каршеринга

Самой примечательной находкой стали...меховые наручники. Кто-то из водителей достаточно давно забыл их в салоне, но так и не обратился в компанию за ними. Поэтому они до сих пор висят в кабинете службы безопасности.

Как-то раз в машине нашли даже пулемет РПК-74. За ним хозяин пришел очень быстро. Оказалось, это был музейный экспонат. Надолго запомнят сотрудники фирмы каршеринга и другие странные находки: биде, 4 кило осетрины, набор сварщика и живого лебедя.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году