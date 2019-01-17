Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге

Одна из столичных компаний каршеринга составила рейтинг самых необычных вещей, которые клиенты забывают в арендованных машинах. "Вечерняя Москва" пишет, что только за последний год пользователи оставили более 8 тысяч разных предметов.

Самой примечательной находкой стали...меховые наручники. Кто-то из водителей достаточно давно забыл их в салоне, но так и не обратился в компанию за ними. Поэтому они до сих пор висят в кабинете службы безопасности.

Как-то раз в машине нашли даже пулемет РПК-74. За ним хозяин пришел очень быстро. Оказалось, это был музейный экспонат. Надолго запомнят сотрудники фирмы каршеринга и другие странные находки: биде, 4 кило осетрины, набор сварщика и живого лебедя.