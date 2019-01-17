Московская школа для слепых детей получила тактильные глобусы

Воспитанникам Московской школы для слепых и слабовидящих детей передали распечатанные на 3D-принтере глобусы. Их создал институт Мостранспроект, входящий в состав транспортного комплекса столицы. И теперь дети из этой специальной коррекционной школы, которые плохо видят или не видят совсем, смогут наощупь изучать очертания Земли, определять, где расположены континенты и океаны и как они выглядят.

Как рассказал начальник отдела медиаконтента и визуализации ГБУ "МосТрансПроект" Юрий Савин, специалисты института по просьбе руководства школы сначала разработали макет тактильного настольного глобуса, а затем напечатали его на 3D-принтере в двух размерах - диаметром 14 и 28 сантиметров.

"Эти глобусы легкие и компактные. Тот, что диаметром 14 сантиметров, весит всего 152 грамма - немногим больше плитки шоколада. Поэтому его удобно держать в руках даже ученикам начальных классов. Чтобы незрячий ребенок мог найти нужную точку планеты, на нем полностью воссоздан рельеф. Например, можно пощупать Гималаи. Все материки и острова приподняты над уровнем моря, что тоже позволяет легко определить любой объект. Расположение континентов, островов и морей при этом строго соответствуем картам", - рассказал Юрий Савин.

Девять из 10 глобусов - как раз диаметром 14 сантиметров, а один вдвое больше - 28 сантиметров. Все без исключения сделаны из нетоксичного пищевого пластика и имеют рельефное изображение материков и островов: суша на глобусе выпуклая, а вода относительно нее расположена ниже, также на нем отмечен экватор.