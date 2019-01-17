Московские школьники предложили несколько перспективных изобретений

До конца 2019 года в Москве откроются два новых детских технопарка, пообещал мэр города Сергей Собянин в День детей-изобретателей, который отмечается в России сегодня, 17 января, сообщает "Вечерняя Москва".

Сейчас в столице действуют уже 15 таких технопарков и обучающиеся там юные изобретали могут похвастаться зрелыми, на взрослом уровне, разработками.

Например, лак-антисептик, которым можно покрывать поверхности, с которыми часто контактирует человек (дверные ручки в офисе, например, или компьютерные клавиатуры) и на которых возможно размножение болезнетворных грибков и бактерий. Лак с наночастицами серебра сдержит распространение бактерий и защитит людей от болезней. Эту идею предложил ученик школы №1507 Илья Теплов и очень вероятно, что ею заинтересуются компании, в которых большое количество сотрудников работает в одном помещении, рискуя заразить друг друга простудными вирусными заболеваниями.

Еще одна перспективная разработка юных изобретателей - безвоздушная шина из этиленвинилацетата - легкого и упругого материала. По мнению разработчиков из школы №1228, такое колесо будет идеально для велосипедов, самокатов и моноколес.

Среди других интересных задумок школьников-новаторов - ультразвуковой датчик, который поможет незрячим людям ориентироваться в незнакомом помещении, рука-сурдопереводчик, которая распознает речь и переводит ее на язык жестов, и многое другое.