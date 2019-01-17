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17.01.2019 14:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Москву обрушился снегопад с метелью

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости
Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости

Во второй половине дня 17 января в Москве и Подмосковье испортилась погода - циклон, который двигался от Балтики на восток, принес снегопады и метели, а также похолодание. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

17 января пройдут снегопады, местами прогнозируется метель и порывы юго-западного ветра до 13-18 м/с. В столице будет -3…-1° и -5…0° по области.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Переменчивой погода останется и в последующие дни. "В ночь на пятницу, 18 января, продолжит идти снег, местами с метелью и порывистым ветром до 18 м/с. Днем прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, порывы ветра уменьшатся до 15 м/с. Столбик термометра покажет 0…2° в мегаполисе и -3…+2° в Подмосковье", - прогнозируют в Гидрометцентре.

В ночь на субботу столбики термометров поползут вниз - утром будет уже до -6…-4° в Москве и -8…-3° по области. Такой температурный перепад приведет к образованию сильной гололедицы, при этом мороз продержится всю субботу и воскресенье, а на следующей неделе только усилится. Во вторник днем, к примеру, в регионе ожидается -14…-9° и до -17…-12° ночью.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Последствия снегопада в Московском регионе
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