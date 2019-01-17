Ленин умер 21 января 1924 года.

Именно толпы желающих проститься с вождем не позволили его похоронить. Пик посещений пришелся на 1980-е - более миллиона в год. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Исторические хроники гласят: стояли жесточайшие морозы, землю под фундамент первого Мавзолея пришлось рвать динамитом, а для его строителей комендант Кремля Рудольф Петерсон на Красной площади поставил обогреваемые палатки. Но деревянный Мавзолей сколотили всего за три дня.

Строили усыпальницу, кстати, не столько для публичного показа тела вождя, как многие думают, а для его захоронения. Но не похоронили: в лютый мороз к покойному вождю шли десятки тысяч людей - проститься.

...Так уж получилось, что первый раз в жизни я посещал Мавзолей Ленина еще ребенком. Страшно подумать: это еще было в прошлом веке, еще при Брежневе.

А раз так, то решаю завести традицию: хотя бы раз в век посещать Мавзолей.

Повод есть: Ленин умер 95 лет назад. Иду...

Очередь 40 лет назад начиналась за полкилометра. Сегодня проще. Между Историческим музеем и Кремлевской стеной становлюсь в конец очереди из 50-60 человек. Холодно. Но согревает мысль, что всего-то градусов 10 мороза. Современники Ильича прощались с кумиром при минус 25-28 C!

Много китайских туристов. Они не такие шумные, как обычно: зябко кутаются в пуховики, но мужаются. К самому Ленину ведь.

Остальные - соотечественники из регионов. Некоторые здесь не по одному разу. Что же так к Ильичу тянет? А они и сами объяснить не могут. Приехал в Москву, пришел на Красную площадь - ну как мимо пройти?

Стоять не скучно: постоянно подходит народ, расспрашивает. Два самых популярных вопроса: "Где покупали билеты?" и "В Мавзолее можно фотографировать?".

Билетов покупать не надо, а фотографировать нельзя. Впрочем, уточню: нельзя снимать в Мавзолее. Вне усыпальницы можно.

Еще недавно в Мавзолей не пускали с фотоаппаратами. Испытано на себе: прохожу арочный металлоискатель с небольшим рюкзачком и со смартфоном - пропускают.

Дальше путь лежит вдоль Кремлевской стены. Здесь захоронены исторические личности: от подзабытого борца за освобождение рабочего класса некоего товарища Лева до легендарного маршала Устинова.

...И вот он, главный вход в Мавзолей. Спускаюсь по широкой лестнице в траурный зал. Все как в детстве: знакомый зал со ступенчатым потолком. И в центре - саркофаг. А в нем - он, Ленин...

Мавзолей Ленина открыт во вторник, среду, четверг и субботу с 10.00 до 13.00. А вот его охрана во главе с комендантом Мавзолея Александром Горбуновым (на фото) на службе 24 часа в сутки. Фото: Виктор Васенин

Говорят, что он меняется. Может, и так. Но лично мне показалось, что Ильич все такой же. Или это просто ностальгия?

Кажется, что 40 лет назад звучала грустная музыка. Сейчас - тишина. В детстве шел в плотной толпе. Теперь передо мной никого, да и за мной тоже посетителей нет... Наверное, это случайность. Но как бы там ни было, мне выдалось несколько секунд наедине с историей. А это потрясающее чувство.

Изменился ты, изменился мир. Рухнула великая страна, сменились кумиры. С Америкой стали почти друзьями, а затем опять рассорились. Переписаны учебники истории, красные поменялись с белыми местами.

А вот Ильич лежит все в той же позе.

Да, знаю, есть люди, которые требуют вынести тело из Мавзолея. Но они это требовали и 10, и 20 и 30 лет назад. Что изменилось?

...И вот моя машина времени завершает полет: обхожу саркофаг, покидаю траурный зал. По правой лестнице наверх - и ты на заснеженной Красной площади.

Впечатления? Осмыслить пережитое быстро не получится. Должно пройти время. Одно точно: ты можешь быть убежденным коммунистом или проклинать "октябрьский переворот". Да если угодно, имеешь полное право вообще считать Ленина и его эпоху достоянием истории. Которую можно или даже нужно изучать беспристрастно.

Твои мысли - твое личное дело. Мужчинам в Мавзолее положено снимать шапку, но вот что под ней - никого не касается. В усыпальницу пускают с любой политической позицией.

Просто иди и смотри.

Коротко о главном

После смерти Ленина профессор Алексей Абрикосов провел вскрытие и произвел первичное бальзамирование. Перед ученым не стояло задачи сохранить тело на длительный срок. Абрикосову лишь приказали: на теле вождя не должно быть внешних признаков разложения в течение 20 дней - пока идет прощание.

Первый Мавзолей был в форме куба, увенчанного пирамидой.

Среди альтернативных идей Мавзолея: маяк в виде Эйфелевой башни; гигантский глобус со статуей Ленина; каменный корабль; мраморная глыба с паровозом.

Второй Мавзолей (открыт в 1924 году) прослужил шесть лет.

В 1930 году его сменил каменный (строили с июля 1929-го по октябрь 1930-го). По форме повторяет деревянные, но на основе железобетонного каркаса с кирпичным заполнением стен, которые облицованы мрамором, лабрадоритом, порфиром и гранитом.

Автор проектов всех Мавзолеев - Алексей Щусев (1873-1949 гг.).

Многие революционеры (Троцкий, Бухарин, Бонч-Бруевич, Ворошилов и др.) выступали за захоронение Ленина. Комиссия по организации похорон приняла половинчатое решение: тело попытаться сохранить, но без обещаний народу, что это навечно.

В середине марта 1924 года появились первые явные признаки разложения тела. Решили попробовать метод бальзамирования, предложенный Владимиром Воробьевым и Борисом Збарским.

24 июля 1924 года в газетах появилось официальное заявление. Его суть: никто не планировал создавать из останков Ильича мощи. Но для будущих поколений нужно сохранить облик вождя.

В июле 1941 года тело Ленина поездом эвакуировали в Тюмень.

29 ноября 1943 года профессор Борис Збарский доложил о работе по сохранению тела Ленина правительственной комиссии. Цитаты из доклада: "Тело инъецировано новой смесью. В результате инъекций вес тела восстановлен". В 1938 году Ленин весил 53 кг, в 1940-м - 50,2 кг, в 1942-м - 52,45 кг, а в ноябре 1943 года - 53,95 кг.

В апреле 1945 года тело Ленина вернули в Москву: в Мавзолей.

С 1953 по 1961 год в Мавзолее рядом с телом Ленина лежало забальзамированное тело Сталина.

На тело Ленина было покушений больше, чем при жизни. В том числе: весной 1934 года Митрофан Никитин пытался выстрелить в тело Ленина, но ему помешали. Никитин застрелился. 5 ноября 1957 года москвич А. Романов бросил в Мавзолей бутылку с чернилами. Весной 1959 года посетитель бросил в саркофаг молоток. Летом 1960 года посетитель ногой разбил стекло. В 1961 и в 1962 годах в саркофаг бросали камни.

В 1967 году террорист подорвался у входа в Мавзолей. В 1973 году - взрыв внутри Мавзолея.

15 марта 2010 года житель Подмосковья Сергей Крапецов забрался на трибуну и выкрикивал призывы к разрушению Мавзолея.

За последние годы в Мавзолее инцидентов не было.