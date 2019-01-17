В конце прошлого года и начале нового в разных регионах ЦФО награждали "героев нашего времени", которые в экстренной ситуации спасли чью-то жизнь. Героями оказались самые разные люди - от восьмилетнего ребенка до вице-губернатора. Но всех их объединяет одно: они знали, что нельзя терять ни минуты, и помогали другим, не думая о себе.

Спас семью дважды

Восьмилетний Максим Богдан из Рязанской области стал самым молодым героем проекта "Дети-герои". Второклассник из села Чучково спас из огня младшего брата и трех сестер. В начале ноября прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава МЧС России Евгений Зиничев вручили мальчику медаль "За мужество при спасении".

Пожар, разделивший жизнь семьи Максима на до и после, случился в августе. В этот день мама пятерых детей Людмила решила навестить подругу. Глава многодетной семьи Юрий Богдан отошел к соседу - тот попросил помочь передвинуть мебель. Пятеро детей - Максим, Коля, Настя, Лена и полуторагодовалая Саша - остались на какое-то время дома одни. И в этот момент из-за замыкания в проводке загорелся дом.

Второклассник Максим, оставшийся за старшего, сумел спасти почти всех. Вытащил из-под кровати Колю, забившегося туда от страха. Сестер подсадил и помог выбраться через окно. Не успел спасти только спавшую в кроватке малышку Сашу - девочка задохнулась.

Пожар уничтожил все - сгорел дом, все имущество, документы. Районная администрация выделила погорельцам квартиру в заброшенном бывшем военном городке. Когда мальчику вручали медаль в столице, его мама родила шестого ребенка. Поскольку у семьи не осталось ничего, даже кроватей для ребятишек, представители органов опеки убедили мать отдать старших детей в реабилитационный центр. Ситуация была просто катастрофической: из-за переезда глава семьи остался без работы, пособия на детей тоже перестали выплачивать. Благодаря церемонии вручения награды самому молодому лауреату проекта "Дети-герои" семейная история получила широкий общественный резонанс. Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, узнав обо всем, обратилась к коллеге в регионе, губернатору области. Буквально на следующий день детей вернули в семью. Районная администрация нашла деньги на мебель для погорельцев, областной Фонд помощи населению выделил адресную помощь. Нашлись люди, пожертвовавшие средства на строительство дома.

- Максим теперь стал героем дважды. Второй раз он спасает семью, только теперь не от пожара, а от тех, кто должен ее защищать, - резюмировала Анна Кузнецова. - Разделив семью, кроватей в доме не прибавишь и достатка тоже. В беде нельзя делить, в беде надо делиться и помогать! Я рада, что семья снова вместе, что на беду откликнулось много людей с желанием оказать помощь. Да, ситуация, благодаря главе региона и нашему вмешательству, разрешилась быстро, но мы обратимся в областную прокуратуру для проверки законности действий органов опеки и попечительства.

А вскоре разрешилась и другая проблема: Максим родился, когда его родители были в Одессе у свекрови, у него не было российского гражданства. А из всех документов, где были бы прописаны его личные данные, после пожара осталась только наградная книжка к медали за мужество. Ситуацию взяли под контроль в МВД, и в конце ноября Максим Богдан получил российское гражданство.

Вспомнила уроки медпомощи

В тот августовский день тулячка Оксана Телкова прогуливалась в Центральном городском парке им. Белоусова. Вдруг девушка заметила женщину, которая сидела на лавочке, схватившись руками за горло. Рядом стояла открытая сумочка, из которой выглядывал целлофановый пакет. Женщина не могла говорить, а только кашляла и хрипела. По всей видимости, что-то съела и подавилась. Лицо несчастной уже было красного цвета, на шее вздулись вены...

Спасенные говорят, что им очень повезло в тот самый момент оказаться рядом с отзывчивыми и отважными людьми

Оксана теоретически знала, что надо делать в таких случаях, - проходила подготовку по программе "Первая медпомощь". Не растерялась, вспомнила, чему учили: быстро подошла к женщине, попросила встать и основанием ладони сильно ударила по спине (между лопатками). После третьего удара кусочек пирога упал на землю. Галина Петровна Кубаткина (так зовут пострадавшую) благодарна девушке за спасение, говорит: повезло, что в тот самый момент она оказалась рядом.

Тонкий лед

Трагедия произошла у деревни Панферово Рязанской области. Мужчина пошел порыбачить и провалился под лед. Это заметили другие рыбаки. Алексей Тихонов подполз к тонущему рыбаку, но вытащить не смог - тонкий лед ломался, грозя утащить в воду и спасателя.

- Провалившийся был в воде уже достаточно долго и сильно ослаб, он не мог даже шевелиться, я надел веревку ему на руку петлей и разговаривал с ним, не давая заснуть, - рассказал Алексей Тихонов.

Его товарищ Юрий Суногатов пытался подойти ближе, чтобы вдвоем вытащить рыбака, но неокрепший лед угрожающе трещал. Тем временем к месту происшествия прибежали еще мужчины с веревками.

- После этого мы смогли удлинить веревку и уже все вместе вытянули его на лед, - пояснил Юрий Суногатов.

Спасенного посадили в машину, кто-то снял с себя куртку и накинул на несчастного. Тем временем к месту происшествия прибыли спасатели.

- Когда мы приехали, мужчина был в машине, он сильно замерз, мы сразу закутали его и повезли навстречу карете скорой помощи, - сообщил старший смены аварийно-спасательной службы Рязанской области. Незадачливый рыбак получил сильное переохлаждение, попал в больницу, но, благодаря храбрости двоих местных мужчин, остался жив.

По шаткой лесенке

В девять часов вечера в дежурную часть полиции города Донского Тульской области позвонила женщина с сообщением о пожаре в многоквартирном доме микрорайона Новоугольного. На место происшествия незамедлительно выехала группа в составе оперуполномоченного лейтенанта полиции Сергея Бозунова, инженера связи и защиты информации старшего лейтенанта внутренней службы Ильи Фролова и водителя старшего сержанта полиции Эдуарда Улитина. К моменту их прибытия квартира на первом этаже уже была объята пламенем, дым шел из окон на втором и третьем этажах, невозможно было зайти в подъезд. На одном из балконов полицейские заметили девушку, которая звала на помощь. Нашли раздвижную лестницу, приставили ее к стене. Эдуард Улитин полез по узким ступенькам вверх. Его коллега держал лестницу внизу, третий выводил жителей из подъезда. Эдуард Улитин поднялся до второго этажа, подтянулся за опоры, затем помог девушке перебраться на лестницу, успокаивал ее, страховал и инструктировал, пока она не оказалась в безопасности, затем спустился сам.

И тут подбежала пожилая женщина с криком о том, что на третьем этаже в задымленной квартире с другой стороны дома находятся ее родные. На балконе стояли мать и отец с детьми на руках. Эдуард Улитин снова поднялся по шаткой лестнице наверх. Поочередно он перенес в безопасное место трехлетнюю девочку и шестимесячного мальчика. Родителей помогли эвакуировать его коллеги. Всего благодаря мужественным и профессиональным действиям полицейских на этом пожаре были спасены более сорока человек.

Отважный вице-губернатор

В начале мая Светлана Пушкина гуляла с пятилетним сыном возле пруда в авиагородке Дягилево Рязанской области. В какой-то момент мальчишка неожиданно для нее потянулся за шариком, споткнулся и упал в пруд, вода накрыла его с головой.

- От испуга я не успела принять никаких мер, кроме как звать на помощь, - вспоминает Светлана. - На мои крики подбежал мужчина и сразу спрыгнул в воду. К счастью, он быстро достал ребенка из воды, малыш не успел нахлебаться. Но вода была очень холодная, мужчина передал ребенка мне и велел быстро его раздеть, потом его завернули в спортивную кофту.

После этого ребенка и маму отвели в дом, где они и дождались приезда врачей. Мальчик не пострадал. Женщина только потом узнала, что ее сына спас вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

Тем временем

В десяти местах в Воронеже, где раньше наблюдались несанкционированные крещенские купания, пройдут рейды. Для этого создадут мобильные группы, куда войдут представители районных управ, сотрудники управления ГО и ЧС, а также полицейские. Санкционированных крещенских купелей в городе также будет десять. Их оборудуют раздельными пунктами обогрева, в которых мужчины и женщины смогут переодеваться. Неподалеку от крещенских купелей разместят пункты горячего питания. Употребление алкоголя в местах купаний строго запретят.