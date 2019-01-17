Новости

Таганрог отправил жильцам рухнувшего в Шахтах дома помощь 13:55
Власти Хакасии прокомментировали увольнение замминистра финансов 13:49
Согласован проект реставрации кинотеатра "Форум" 13:46
Только 6 процентов россиян доверяют микрофинансовым организациям 13:44
В Египте нашли свидетельства древней "битвы с загробным миром" 13:42
Разрушенный дом в Шахтах подключили к коммунальным системам 13:41
В минэнерго создадут департамент для лицензирования энергосбытов 13:40
Манифест Екатерины II о Крыме выставят в аэропорту Симферополя 13:35
Минск стремится к стратегическому сотрудничеству с Зимбабве 13:32
На Урале предложат путешествие по следам Ермака и героев сказок Бажова 13:31
Подозреваемый в коррупции вице-премьер Чувашии отстранен от должности 13:27
Шарапова приедет на турнир в Санкт-Петербурге с мамой 13:21
В Крыму распустились первые подснежники 13:20
В Крыму построили первый комплекс для сортировки мусора 13:14
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open 13:12
В Грузии зафиксирована вспышка кори 13:11
В Приангарье турбаза нанесла миллионный ущерб экологии Байкала 13:09
Kia привезет в Россию бюджетный кроссовер в 2020 году 13:00
Три здания усадьбы Воронцово начнут реставрировать в этом году 12:56
На пермской трассе погибли женщина и ребенок 12:55
Координатора "Открытой России" задержали по подозрению в сбыте наркотиков 12:51
Завершены аварийно-восстановительные работы в здании колледжа в Керчи 12:49
В Москве пожарные спасли четверых жителей 22-этажного дома 12:42
В Поморье пациент больницы поджег палату 12:42
Медведев поздравил астраханскую консерваторию с юбилеем 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 13:46
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Согласован проект реставрации кинотеатра "Форум"

Текст: Александр Мелешенко

В Москве отреставрируют легендарное здание кинотеатра "Форум", построенное в 1916 году - этот объект культурного наследия регионального значения сейчас находится в аварийном состоянии, но после завершения реставрационных работ превратится в общественный центр, где будут проводить различные выставки. Проект реставрации согласовало Мосгорнаследие.

Три здания усадьбы Воронцово начнут реставрировать в этом году

По словам главы ведомства Алексея Емельянова, основные детали декора, главный фасад, фойе и многие другие элементы здания хорошо сохранились. "Это позволит реставраторам вернуть памятнику его исторический облик и в будущем дать ему вторую жизнь. Весь комплекс работ будет контролировать наше ведомство", - отметил он.

Емельянов напомнил, что при создании кинотеатра использовались приемы, впервые примененные Федором Шехтелем во время строительства кинотеатра "Художественный" на Арбате.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв прогремел в университете во Франции
СМИ сообщили о возможном переносе Brexit
Верховная рада приняла закон о "церковном рейдерстве"
Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД
СМИ узнали о расследовании США против Huawei