Согласован проект реставрации кинотеатра "Форум"

В Москве отреставрируют легендарное здание кинотеатра "Форум", построенное в 1916 году - этот объект культурного наследия регионального значения сейчас находится в аварийном состоянии, но после завершения реставрационных работ превратится в общественный центр, где будут проводить различные выставки. Проект реставрации согласовало Мосгорнаследие.

По словам главы ведомства Алексея Емельянова, основные детали декора, главный фасад, фойе и многие другие элементы здания хорошо сохранились. "Это позволит реставраторам вернуть памятнику его исторический облик и в будущем дать ему вторую жизнь. Весь комплекс работ будет контролировать наше ведомство", - отметил он.

Емельянов напомнил, что при создании кинотеатра использовались приемы, впервые примененные Федором Шехтелем во время строительства кинотеатра "Художественный" на Арбате.