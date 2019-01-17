Мировым судьей судебного участка № 278 Щелковского района Московской области вынесен обвинительный приговор Татьяне Гринишак, которая признана полностью виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ и статьей 156 УК РФ - в оставлении в опасности малолетнего ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. С учетом раскаяния ей было назначено довольно мягкое наказание - штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, полуторагодовалый мальчик был найден в октябре 2018 года в подъезде одного из многоквартирных домов в подмосковном Щелково. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось установить и задержать мать ребенка - 40-летнюю гражданку Украины, не имеющую в России постоянного места жительства. По словам женщины, она оставила ребенка в чужом подъезде якобы из-за "нервного срыва", вызванного "постоянными скандалами дома". Отвести его в органы опеки или в полицию она "не подумала".

В пресс-службе подмосковного суда пояснили по приговору, что обе статьи, по которой осуждена Гринишак, уже содержат указание на то, что преступление совершено в отношении малолетнего, поэтому этот признак нельзя рассматривать как отягчающее обстоятельство.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что отстоят интересы мальчика.