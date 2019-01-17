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17.01.2019 12:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Три здания усадьбы Воронцово начнут реставрировать в этом году

Текст: Александр Мелешенко

Три здания в составе усадьбы Воронцово будут отреставрированы - конкурсы по отбору подрядчиков пройдут в ближайшее время, а все работы должны быть завершены уже в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Речь идет о реставрации восточного и западного флигелей, а также южного служебного корпуса усадьбы. Интересно, что при отборе победителя конкурса внимание обратят не только на цены, которые предложат претенденты за выполнение работ. "Неценовой критерий будет играть определяющую роль при выборе подрядчиков, - рассказал глава департамента Геннадий Дегтев. - Комиссия будет учитывать квалификацию, наличие финансовых ресурсов, оборудования, опыта выполнения подобных контрактов и деловую репутацию каждого участника".

Рассмотреть и оценить заявки от участников конкурса планируется 30 января, сами заявки принимаются до 23 января.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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