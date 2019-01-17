В школах Ярославля тестируют сразу два пилотных проекта, которые должны сделать жизнь учеников и их родителей удобнее и безопаснее.

Если система распознавания лиц оправдает себя, ее будут внедрять в других школах региона. Фото: Ирина Штольба/ РГ

Например, две средние школы - 42-я и 56-я - перешли на безналичную оплату питания на основе системы "Школьная карта", которая, полагают в мэрии, позволит не только осуществлять безналичный расчет за завтраки и обеды, автоматизировать процесс учета в образовательных учреждениях, но и предоставлять родителям сведения о питании их детей в режиме онлайн.

- Это аналог кредитной карты, со своим счетом, который родители могут пополнить в любое время, - объясняет гендиректор ЗАО "Соцпитание" Владимир Руденко. - Система позволит полностью избавиться от налички, и родители могут быть уверены, что их ребенок потратит деньги в школьной столовой или буфете. В приложении даже есть возможность посмотреть, что конкретно купил ребенок.

В мэрии Ярославля уточнили, что "Школьные карты" имеют также дополнительную опцию для контроля доступа в образовательное учреждение, которая работает как электронный пропуск.

Если фиксируется неопознанное лицо, то на пост подается сигнал с выводом на экран фотографии постороннего человека

До конца января на безналичную оплату завтраков перейдут еще пять ярославских школ, а в течение года по этой системе будут работать все СОШ областного центра.

А вот система распознавания лиц при входе в учебное учреждение внедряется пока только в одной школе - N 14. Ее сделали "пилотом", потому что рядом находятся места повышенного скопления людей. По словам специалистов, система распознает биометрические данные всех учеников и сотрудников школы и выводит на экран поста охраны информацию о человеке. В личной карточке указаны фамилия, имя, отчество, класс ученика или должность сотрудника и фотография. Если фиксируется неопознанное лицо, то на пост подается звуковой или световой сигнал с фотографией постороннего человека.

- На установку системы видеонаблюдения и распознавания лиц было потрачено около 700 тысяч рублей. Сейчас специалисты проводят опытное тестирование программы, - сообщил начальник отдела обеспечения материально-технической базы образовательных учреждений департамента образования мэрии Ярославля Валентин Любаев.

Как пояснили в мэрии Ярославля, школа N 14 - одна из первых в стране, где внедряется система распознавания лиц. Сейчас подобные программы используют столичный метрополитен и некоторые банки. Новая система безопасности в ярославской школе смонтирована во исполнение постановления правительства РФ об усилении антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Если система оправдает себя, ее будут внедрять в других школах.

Компетентно

Валентина Лапотникова, директор средней школы N 14:

- Конечно, система видеонаблюдения и распознавания лиц не универсальна и не отменяет непосредственной физической охраны. Однако она является отличным помощником. Мы тестируем программу около трех недель. Пока в базу занесены данные около ста человек из 1100 учеников и сотрудников школы. Все родители дали согласие на обработку личных данных. Они хранятся на внутреннем сервере школы и не передаются третьим лицам. До конца января мы завершим формирование базы - и программа начнет работать в полном объеме.