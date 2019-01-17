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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Завалило. И не только снегом

В Костроме для решения проблемы с вывозом ТБО привлекли дополнительную технику
Текст: Анна Скудаева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7767 (9)
Новая схема обращения с отходами, внедренная в Костромской области с первого января, обернулась для некоторых муниципалитетов настоящим бедствием. Контейнерные площадки в жилых кварталах оказались завалены мусором.

Сразу после завершения новогодних каникул к решению "мусорного вопроса" подключились депутаты облдумы.

Сбой системы региональный оператор объяснил тем, что объем мусора в праздники увеличивается вдвое. Кроме этого, накануне Нового года произошла смена основного перевозчика. Техники у новой организации оказалось недостаточно, а точной информации о расположении контейнерных площадок предприятие не получило. В результате в большинстве спальных районов Костромы отходы из контейнеров не вывозились несколько дней. Ежедневно на горячую линию администрации города поступало по сотне "мусорных" жалоб. Больше всего пострадали Давыдовские микрорайоны Костромы, Якиманиха и улица Профсоюзная.

Фото: REUTERS
Для кого на Дону подешевела уборка мусора

По словам заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Андрея Тарасова, сегодня на территории региона нет ни одного современного полигона для захоронения отходов: есть только свалки, ресурс которых закончится приблизительно через полгода.

- Вопрос по строительству нового полигона мы поднимаем с 2005 года. Если будет продолжаться дальнейшее хранение мусора прямо в населенных пунктах, это вызовет рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, клещевым энцефалитом и бешенством. А мы и так по ним на первом месте в ЦФО! Показатели превышены в несколько раз, - подчеркнул он.

В большинстве спальных районов Костромы отходы из мусорных контейнеров не вывозились несколько дней

Тарасов добавил, что сегодня перспектива открытия качественного полигона есть только в Галиче, где согласован проект санитарно-защитной зоны будущего объекта. При этом у экспертов есть подозрение, что мусор из города Волгореченска, из Островского, Сусанинского, Нерехтского районов области просто не доезжает до мусоросортировочного завода...

Чтобы решить эту проблему, депутаты предложили оснастить все мусоровозы системами спутникового слежения - с целью иметь представление о том, куда на самом деле водители выбрасывают мусор.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Какие регионы ДФО не успели подготовиться к "мусорной" реформе

В прошлом году территория региона была поделена на три зоны с центрами в Костроме, Галиче и Шарье. В каждой зоне на конкурсной основе определили операторов по обращению с отходами. Эти операторы взяли на себя все вопросы, связанные с очисткой контейнерных площадок, обезвреживанием и утилизацией мусора.

В отличие от Галича и Мантурова, где работают региональные операторы ООО "Полигон" и ООО "Спецтранс" и где реформа прошла безболезненно, Кострома и ближайшие к ней районы, переданные на обслуживание ООО "ЭкоТехноМенеджмент", столкнулись с проблемами.

Как сообщили главы администраций Костромы и Нерехты, для экстренного решения проблемы с вывозом ТБО пришлось привлекать дополнительную технику. Сейчас ситуация с вывозом мусора нормализуется.

Тем временем

Для борьбы с несанкционированными свалками все калужские мусоровозы оборудуют датчиками подъема кузова, позволяющими отследить место и время сваливания мусора. Кстати, в Калуге заканчивается проектирование рекультивации полигона, на котором планируется в том числе использовать установки для переработки биогаза.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
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