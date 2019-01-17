В минэнерго создадут департамент для лицензирования энергосбытов

В министерстве энергетики России появится новый департамент - лицензирования энергосбытовой деятельности. Штат для этого расширят на 35 человек, или примерно на десять процентов. Куратор этого направления среди заместителей министра пока не назначен.

Об этом на пресс-конференции в "РГ" рассказала статс-секретарь - замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. Департамент будет расположен в Москве, так как у минэнерго нет территориальных представительств.

Департамент сформируют в течение этого года, он начнет полноценную работу после 1 июля 2020 года, когда вступит в силу закон, требующий от энергосбытовых компаний получить лицензию на работу. Поданные в министерство заявления и документы энергосбытов пройдут так называемый глубокий анализ в департаменте, после чего будет принято решение о выдаче или невыдаче лицензии.