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17.01.2019 21:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве на парковке прогремел взрыв: погиб мужчина

Текст: Сергей Бабкин

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв. Смертельные травмы получил мужчина.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, инцидент произошел днем в четверг на Полярном проезде. По предварительным данным, на парковке произошел громкий хлопок, и тут же начался пожар. Спасатели незамедлительно прибыли на место. Когда огонь потушили, на стоянке нашли тело 43-летнего мужчины.

По предварительным данным, он принес на стоянку газовый баллон и начал что-то сваривать. В этот момент и прогремел взрыв. Все обстоятельства ЧП будут установлены во время проверки.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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