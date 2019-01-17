В Москве на парковке прогремел взрыв: погиб мужчина

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв. Смертельные травмы получил мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, инцидент произошел днем в четверг на Полярном проезде. По предварительным данным, на парковке произошел громкий хлопок, и тут же начался пожар. Спасатели незамедлительно прибыли на место. Когда огонь потушили, на стоянке нашли тело 43-летнего мужчины.

По предварительным данным, он принес на стоянку газовый баллон и начал что-то сваривать. В этот момент и прогремел взрыв. Все обстоятельства ЧП будут установлены во время проверки.