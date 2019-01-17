В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем

На юго-западе Москвы задержаны несколько сотрудников полиции. Поступила информация, что они могут быть причастны к квартирным аферам.

Как сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК по Москве, на сотрудников полиции "вышли" во время расследования уголовного дела о мошенничестве с жильем на юго-западе. Стало известно, что в незаконной схеме могут быть замешаны сотрудники окружного УВД. У них проводятся обыски.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД столицы заявили, что информацию о возможной причастности полицейских получили сотрудники уголовного розыска. По предварительным данным, в аферах могли участвовать как действующие, так бывшие сотрудники органов.

Параллельно с расследованием СК полиция Москвы назначила служебную проверку. Если вина сотрудников подтвердится, то их уволят по отрицательным мотивам.