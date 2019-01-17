В Москве жестоко избит репортер из Курдистана

Известный курдский репортер Хошави Мухаммед жестоко избит в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакра. Столичная полиция начала проверку.

По данным партийного деятеля, Хошави Мухаммед получил тяжелые травмы в районе студенческого городка РУДН. Сообщается, что журналиста экстренно доставили в Британскую больницу. Уже несколько дней он находится в тяжелом состоянии. Медработники сообщили о его травмах в полицию.

Журналистское сообщество Курдистана намерено публично осудить это нападение. Не исключено, что инцидент мог быть связан с профессиональной деятельностью Хошави Мухаммеда. Он активно освещает, в частности, внешнеполитические вопросы. В частности, международное сотрудничество с автономией.