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17.01.2019 14:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Подмосковье ликвидировали Одинцовский район

Текст: Ирина Рыбникова

Одинцовского района в Подмосковье больше нет. Вместо него появился Одинцовский городской округ. Депутаты Мособлдумы приняли решение об объединении отдельных поселений в единый муниципалитет.

Объединились в округ городские поселения Одинцово, Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной городок, Новоивановское и сельские поселения Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское и Часцовское, а также Звенигород, который до этого имел статус самостоятельного городского округа.

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Законопроект представлял глава Одинцовского района Андрей Иванов. Он отметил, что объединение происходит по результатам общественных слушаний и выгодно всем без исключения поселениям. "Создается единая система власти, которая исключит дублирование функций, вместо 17 прежних бюджетов будет один консолидированный бюджет", - подчеркнул он. На одном только сокращении чиновников округ может экономить до 300 миллионов рублей ежегодно.

Теперь в Одинцовском округе должны состояться выборы единого совета депутатов, который затем определит главу муниципалитета. По словам Иванова, выборы будут назначены на апрель-май.

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